Los rompecuarentenas van en aumento y preocupan las fiestas privadas con menores

A pesar de las disposiciones del COE y casi jugando con el límite del horario impuesto para los encuentros sociales, este fin de semana fue nuevamente escenario de muchas contravenciones e infracciones, tantas que, en algunos casos, las fuerzas policiales no dieron abasto para poder remediarlas.

La información oficial presenta que solo 25 personas fueron detenidas durante la madrugada por violar la cuarentena. Esto en el marco del operativo que se desplegó entre la medianoche del sábado y la madrugada de ayer domingo, en varias localidades de la provincia. No obstante este dato, el número no es representativo de lo que hasta en redes sociales se refleja con las muchas fiestas privadas que se dieron. Las mismas fuerzas policiales confiesan que son muchos más los encuentros clandestinos a los que no pudieron concurrir. Así lo confirmó el subcomisario Guillen, de San Antonio, Fray Mamerto Esquiú, donde se registraron algunas de las infracciones. “Hubo numerosos requerimientos en domicilios particulares, donde se desarrollaban fiestas en la jurisdicción de la Comisaría Departamental y la Subcomisaría de San Antonio”, sentenció. Los casos van en incremento y confiesan que durante este fin de semana hubo más denuncias telefónicas, alertando sobre estos hechos. Este dato es preocupante, tanto para las autoridades del COE como para las fuerzas de seguridad de toda la provincia.

En el caso de este departamento chacarero, vecinos alertaron de fiestas con menores de edad, que aunque respetaron el límite horario para su finalización, excedían ampliamente la cantidad de personas que debían estar en la vivienda. El hecho, aunque comunicado a la seccional, no contó con la presencia policial por el mismo desborde de casos que se dieron.

Los otros hechos se dieron en el ámbito de la Comisaría de Santa Rosa, en Valle Viejo y de las departamentales Chumbicha y Andalgalá, donde se aprehendieron a veinticinco personas de ambos sexos, de entre 15 y 52 años de edad, quienes habrían sido sorprendidas en la vía pública, en algunos casos, circulando en vehículos. Todas estas situaciones quedaron a disposición de las fiscalías de instrucción de las jurisdicciones.