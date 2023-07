Los sismos registrados en Catamarca generan preocupación

En el día de hoy, Defensa Civil de Catamarca realizó una publicación sobre los últimos movimientos sísmicos que hay en nuestra provincia, advirtiendo a la comunidad sobre la frecuencia de estos y cómo puede afectarnos:

En la Región NOA y CUYO, se desarrollaron estas últimas 24 horas movimientos sísmicos de variada intensidad.

Nuestra Provincia de Catamarca, es considerada por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, de orden Moderado ante este fenómeno.

No estuvimos exentos de haber sufrido Sismos esas últimas horas, tal es así que el día de ayer 05/07/2023, a Hs 13:14:37, se registró un movimiento telúrico, con epicentro a 186 km al NO de la Ciudad Capital; 204 km al O de San Miguel de Tucumán y 36 km al NO de Belén; -27.35 lat., Y - 67.165 long., Con una profundidad de 157 km., Con un registro de Magnitud de 3.2, siendo perceptible por algunas o muy pocas personas.