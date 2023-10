Los trabajadores de Ex Capresca reciben amenazas de sanción si continúan con el reclamo

El martes de la semana pasada, los trabajadores de Ex Capresca esperaban la firma de un Acta de Acuerdo con la Ministra de Economía y el Directorio, no obstante, no se firmó nada ese día, por lo que el reclamo continúa vigente al igual que el pedido que están haciendo hace seis meses.

Es por esto que, con la cantidad de negativas que los trabajadores de Ex Capresca reciben con respecto a su reclamo, decidieron hacer un paro general en los últimos días, o ese era plan, esta decisión tuvo como consecuencia que los trabajadores reciban amenazas: las autoridades del recorrieron las oficinas diciendo que, quienes se sumen al paro general serían sancionados, o los cambiarían de organismo, por lo que en la actualidad temen que estas amenazas se cumplan, algo que pone en peligro sus puestos de trabajo, y también las negociaciones que quieren llevar de manera pacífica.