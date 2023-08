Los trabajadores de la ex Capresca recibieron una respuesta al reclamo, pero siguen ignorando el pedido original

Acaba de salir a la luz el Decreto 1920 sobre el Incremento salarial para los trabajadores del ex Capresca, en donde, en resumen, se aprueba el incremento de sueldos a los ministerios de Economía y de Trabajo, no obstante, la Ingeniera Viviana Espeche, vocera de los trabajadores de la ex Capresca, insiste que el Decreto 1920 no da respuesta al pedido distribución mensual del adicional solicitado, y expresó que dicho decreto es una burla, y que la ministra solo responde a las necesidades de las autoridades, no de los trabajadores.

El reclamo es el mismo: una recomposición de un adicional por tareas específicas propias de la institución. Exigen que se reconozca su contribución a la institución.

La lucha por este pedido ya lleva cinco meses y así lo recalcó Espeche en un diálogo exclusivo con LA UNIÓN el 24 de agosto: "Esto es un pedido que venimos haciendo y dándole forma desde el mes de marzo". A continuación, dejó en evidencia y subrayó que "las autoridades y la ministra han ido postergando y posponiendo el tratamiento de nuestra solicitud".