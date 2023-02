Lucha contra el cáncer: Braian Romero padece osteosarcoma y necesita ayuda

Braian Romero tiene 16 años y en 2021 fue diagnosticado con diabetes. Un año después, al adolescente le detectaron osteosarcoma por el cual le tuvieron que amputar una de sus piernas.

En diálogo con LA UNIÓN, Anahí Oliva, mamá de Brian, relató en primera persona cómo fue ayudar a su hijo a transitar la patología y afrontar los altos costos de la vida diaria.

Tras ser diagnosticado con osteosarcoma, en septiembre de 2022, a Brian le amputaron la pierna. Solo tres meses después, Anahí perdió la beca Potenciar Trabajo, su única fuente de ingresos y que le brinda además la obra social para tratar a su hijo. Ante ello, la mujer decidió visibilizar su situación: “Yo hice conocer este caso en diciembre, ya que en ese mes me dieron de baja en Potenciar Trabajo, donde yo tengo una obra social, con la que me lo atienden en el Sanatorio Pasteur. Con miedo a que me quitaran la obra social yo di a conocer el caso este por la necesidad (y el miedo) de que me quiten el tratamiento. Pasaron los meses sin que me den ningún tipo de respuesta, hasta que volví a viralizar el caso de mi niño, porque yo necesitaba unas leches, un suplemento, porque él estaba bajo de peso”.

Según cuenta Oliva, en esta ocasión sí fue escuchada, pues su caso se viralizó, llegando inclusive a conseguir las leches que necesitaba de parte de alguien que se las donó. "Estoy eternamente agradecida", dijo al respecto.

Además contó: "Mi hijo tiene un grupo de médicos, lo atiende la doctora Onassis, estoy eternamente agradecida. En un grupo de médicos excelente que está compuesto por toda clase de especialistas: traumatólogo, psicólogo, nutricionista, médico clínico, todos lo están apoyando bien a mi niño".

Asimismo, al ser consultada, reveló que son siete integrantes y les cuesta llegar a fin de mes, además de los cuidados alimenticios y de higiene específicos que necesita su familia. Sin embargo, no todo es malo, ya que, luego de que se viralizara el caso, consiguió de nuevo formar parte del Potenciar Trabajo y recibió una serie de donaciones, como productos de limpieza y remedios, que le permitieron afrontar mejor la situación que atraviezan.

"Mi hijo tiene un grupo de médicos excelente. En mi familia, tres somos celiacos, además mi marido es operado de la columna y tiene artrosis. Tenemos que rebuscarla de alguna forma", resaltó Anahí, y agregó: "Tras la viralización de mi caso me devolvieron el Potencial Trabajo. Hay gente que me eta ayudando mucho".

En la actualidad, Brian continúa con controles médicos y realizando las quimioterapias.