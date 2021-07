Luchó por su sueño, levantó su casa y la adaptó para su hijo con parálisis cerebral

Una historia de perseverancia de una madre soltera que un día soñó algo y ahora está cerca de cumplirlo. El sueño de muchas familias, el de la casa propia. Mucho tuvo que transitar Lorena Ramírez que pronto tendrá su casa levantada con sus propias manos y con mucho esfuerzo.

Está pronto a estrenar su casa propia en Presidente Derqui, partido de Pilar, provincia de Buenos Aires. Su familia está compuesta por sus hijos Bruno de 15 años que nació con parálisis cerebral, Morena de 11 años, su actual pareja Jorge y su hija Valentina de ocho años.

Lorena es docente y desde hace 12 años alquila para vivit junto a sus hijos y ahora con su pareja. Están a punto de dejar atrás eso y tener su propio lugar y adaptado para su hijo, algo que era una complicación donde viven actualmente. "Los espacios son más amplios, las puertas son más grandes. Ahora va a entrar la silla de ruedas. Eso ya es muchísimo", dijo al medio TN.

Como esta no es nuestra casa, lógicamente nunca pudimos hacer modificaciones. Bruno no puede usar el baño. Lo bañamos en la habitación o en la cama ortopédica. Tenemos que alzarlo y él ya está grande. Cuando era chiquito no teníamos ese problema”, describe.

El sueño fue posible a partir de un proyecto de la fundación Vivienda Digna. La iniciativa nació tras la donación de un terreno de cinco hectáreas, fue creciendo desde la urbanización y construcción de un barrio para 97 familias, y tuvo un detalle especial: cada familia participó activamente del proceso, levantando su propia casa y la de sus vecinos sin saber cuál le tocaría a cada una.

Yo fui una de las dos excepciones: sabía cuál iba a ser mi casa por tratarse de una casa especial. Hay otra vivienda similar. Hasta que llegó la pandemia, todos los sábados íbamos a trabajar en las casas de los vecinos. Pintábamos, hacíamos cloacas, plateas, contrapisos. Durante la semana, trabajaban albañiles contratados por la fundación”, narra Lorena. Y se emociona: “Estoy muy agradecida. Esto me va a cambiar la vida definitivamente”.