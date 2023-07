Madre catamarqueña hizo un desesperado pedido a Alberto Fernández durante la entrega de viviendas en Valle Chico

Mariana Colchad, una madre catamarqueña, se presentó en el evento de entrega de viviendas en Valle Chico para hacerle un desesperado pedido a Alberto Fernández. A través de una publicación en Facebook, compartió sus sentimientos y motivaciones.

En sus propias palabras, la mujer expresó: "Está foto representa mi desesperación, la desesperación que tenemos muchas mamás, que luchamos día a día incansablemente por brindarle todo a nuestros hijos..." Con determinación, se presentó en el evento en busca de una oportunidad para ser escuchada y encontrar una solución para su difícil situación.

Sobre esto, reflexionó diciendo: "No me animaba, me daba un poco de vergüenza, pero después pensé y me dije: Cuál vergüenza! A mí nadie me paga nada ni me mantienen, tuve que tirar un par de enrejados y correr, pero llegué a los pies de los políticos a suplicarles que por favor me den mí casita....".

A pesar de los obstáculos, Mariana no dejó que la vergüenza la detuviera y se acercó al presidente Alberto Fernández con el objetivo de obtener ayuda para asegurar un hogar para su familia.

Mariana también expresó su gratitud y fortaleza, mencionando a su padre fallecido: "Gracias a mí papito que desde el cielo me dio las fuerzas necesarias para decidirme.... Espero con mí alma, que me escuchen de corazón porque yo ya no puedo más..."