Madre de los niños con Duchenne reclama reunión con el director de OSEP

Las quejas a la mala gestión de la obras social de los empleados públicos no desaparecen. A pesar de la visibilidad que tiene el caso de los niños con Duchenne, las autoridades del organismo siguen dejando de lado la urgencia de los expedientes por insumos médicos que les son reclamados para los menores.

Fernanda Varela, madre de Imanol y Baltazar solicitó una entrevista con el Dr. Norberto Bazán pero por respuesta recibió lo que sería un nuevo trámite. “Me dijeron que no. Que con él, los pedidos son solo mediante nota. Así que el señor tampoco quiere atenderme”, contó a Diario La Unión.

“Les respondí que Osep me descuenta todos los meses lo que corresponde por grupo familiar y además el aporte solidario y a mí no me consultaron para sacarme ese dinero, así que la mínimo es que cuando se necesite el respaldo de la obra social, esto me sea dado”, marcó la madre quien aún pelea para la entrega de insumos que son fundamentales para la calidad de vida de los niños.

A los chicos se les adeuda entregar, y debería haber sido en calidad de urgente, agua destilada de uso medicinal para el Bipap, ya que Imanol es electro dependiente. Y a esto sumar alcohol, algodón y guantes de látex. Para muchos, estos insumos son menores pero son por los que el afiliado percibe un descuento, por lo que no se debería retener ni demorar los mismos.

En cuanto al agua destilada de uso medicinal, esta es fundamental para que el Bipap funcione como corresponde y de esta manera este tipo de respirador pueda ayudar al paciente a respirar correctamente, sobre todo por las noches. Y esto es esencial en el caso de uno de los niños que padece esta enfermedad.