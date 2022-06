Malestar: afiliados de Osep en Córdoba están varados sin servicio de hotel

Una dramática situación están viviendo decenas de pacientes y sus familiares en estos momentos en la sede cordobesa de la filial de la Obra Social de los Empleados Públicos. Con los turnos ya casi a punto de perderlos, los afiliados se están anoticiando que el servicio de hotel que les fue confirmado en nuestra provincia en Córdoba no es tal.

Empleados de delegación indicaron a La Unión que la “capacidad hotelera es solo del 30%” y es por ello que siempre “se encuentran sobrepasados".

El inconveniente de este martes, que no es el primero, surgió cuando familiares de pacientes llegaron a la sede de OSEP para confirmar el hospedaje que nuestra provincia les indicó y allí la novedad fue que un empleado, quien está encargado de esta materia, no se había presentado a trabajar. Esta persona, no dejó el listado de los pacientes y hasta el momento, no podía ser ubicado. El resto del personal y aún más, la responsable de la delegación les indicaron que no tenían forma de resolver la situación.

Los pacientes esperan respuesta de las autoridades

El inconveniente es mayúsculo para la totalidad de los afiliados, quienes se ven imposibilitados de costearse un hotel por varios días. Ahora, y según refieren desde el organismo en Córdoba, el error surge en Catamarca por cuanto no se les aclara que justamente la capacidad hotelera es reducida y que existe la posibilidad de no obtener plazas. “Catamarca debería informar que van a llegar y muy posiblemente no van a tener dónde quedarse”, apuntaron empleados consultados al respecto.

Mientras acontece esta situación los afiliados decidieron permanecer en la sede a la espera de una solución. A modo de protesta, manifestaron que no se retirarán hasta lograr obtener de la obra social una respuesta favorable a su situación.

NOTICIA EN DESARROLLO