Malestar: Colegios privados exigen pagar la matrícula 2021 para no perder el asiento

Padres y tutores de los alumnos que asisten a colegios de gestión privada expresaron su malestar tras el comunicado emitido por las instituciones, quienes exigen el pago de la matrícula del 2021 para poder conservar el lugar, caso contrario, procederán a disponer del asiento.

Nuevamente, las redes sociales volvieron a hacerse eco del malestar generalizado por esta exigencia de los privados.

“No sabemos si los chicos pasan de grado o no, ni hablar de aprendizaje y ya nos piden pagar la matrícula del año que viene. No se salva nadie, es terrible”, “Dónde están las autoridades de Educación Privada que no toman cartas en el asunto, los colegios privados hacen lo que quieren”, “Casi, sin clases virtuales se pasó el año y ahora nos piden pagar las matrícula del año que viene, si ni siquiera sabemos cómo va terminar este año y cómo va terminar”, fueron algunos de los mensajes que reflejan la situación de malestar que viven por estos días las familias.