Malestar de los Docentes autoconvocados: no fueron recibidos en Trabajo

Una nueva manifestación de los Docentes autoconvocados se concretó este miércoles, y aunque la cita contó con menos convocatoria que en las anteriores oportunidades, si se mostró firme en cuanto a los reclamos que vienen sosteniendo. El encuentro que se dio en Parque de los Niños, en primer término, se dio un día después del encuentro que mantuvieron la Provincia y los gremios docentes.

Los presentes se trasladaron a las oficinas del Ministerio de Trabajo, en el CAPE, para dialogar con las autoridades y presentar una nota relacionada con el reclamo de incremento salarial. Esto por cuanto, esta agrupación no fue parte del diálogo paritario que se concretó en la jornada de ayer. El malestar surgió tras no poder reunirse con los funcionarios y además, porque que la nota que llevaban, no les fue recibida en mesa de entrada.

"Pese a que nos presentamos en horario de atención al público no nos quieren recibir. Queremos presentar una nota, pero tampoco lo podemos hacer. Nos están discriminando", declararon a la prensa.

Este miércoles, la nueva Intersindical Docente y el Frente de Gremios Docentes concretó con los ministros de Trabajo y Educación, la primera reunión del año, la cual no aportó avances al pedido salarial, dejando la puerta abierta a una posible medida de fuerza para el inicio del ciclo lectivo 2024.