Malestar en UTA Catamarca: presiona por el acuerdo salarial para evitar un nuevo paro

Al cumplirse la segunda jornada del paro de transporte anunciado por la seccional local de UTA, el gremio aclaró que los colectivos este viernes volverán a transitar con normalidad. En el medio, subyace malestar por la falta de convocatoria al diálogo para resolver el reclamo salarial y sorpresa, porque en medio de la medida de fuerza la novedad no fue el llamado a firmar un acuerdo, sino el nuevo valor del boleto de colectivos.

En cuanto a lo que se viene, y ante la falta de diálogo, el gremio se declaró en estado de alerta, lanzando que de no haber una audiencia y de seguir siendo negativo esto, podría haber una nueva medida de fuerza. “De persistir está situación, se analizará endurecer las medidas de fuerza con un paro por 72 hs, posiblemente la próxima semana”, lanzó UTA marcando presión a los empresarios.

Boleto y enojo

El enojo de la entidad que dirige Juan Vergara se acrecienta tras ser sorprendidos por lo informado sobre el incremento del pasaje de los colectivos, esto en medio del paro y a la exceptiva por el llamado para llegar al acuerdo paritario. Esto no ocurrió, pero sí el anuncio extraoficial del valor de los $600, el cual se mantiene firme, porque desde la Provincia no solo que no se lo desmintió, sino que avanza en el encuentro con las empresas de transporte, que se mantiene como posible de concretarse en los próximos días.

Según lo informado a La Unión, respecto de este valor, el mismo no sería el resultado del consenso con las empresas de transporte y sería una decisión de la Provincia en cuanto a avanzar sobre este tema. Se sabe que las patronales pidieron el aumento, pero solicitando que el valor llegara a los $1.100, para que, según ellas, puedan cubrir sus costos. Se asume que la diferencia, es lo pregonado desde Transporte, en cuanto a que se trató de que el impacto fuera el menor para los usuarios.

El más caro

En cuanto el nuevo precio del pasaje del transporte urbano de Catamarca se invertiría lo dicho previamente, cuando se indicaba que el boleto que pagaban los catamarqueños, con los $250 era uno de los más baratos a nivel país. Al incrementarse ahora en un 140%, pasaría a ser uno de los más caros. Esto por cuanto, hasta ahora en el ranking primero estaba Corrientes con $590.

Sobre esto, Raúl Jalil había planteado esto señalando al respecto que “hay otras provincias donde el valor del boleto supera los $700, pero es parte de la reforma que está haciendo Milei”, Dicho esto, seguidamente deslizó que ante eso desde la Provincia se seguirá subsidiando a este sector y que será el ministro de Transporte, Eduardo Andrada, el que iba a estar al frente del encuentro con los empresarios del transporte local.