Manzana enfrentó a todos los participantes de GH antes de la gala de nominación

A instantes de que se lleve a cabo una nueva gala de nominación en Gran Hermano 2023, Federico Farías (más conocido como Manzana) decidió encarar a todos los participantes de la casa para sentar postura. Además, mantuvo un tenso ida y vuelta con Juliana “Furia” Staglione.

“Lo que tengo para decir es un mensaje en general que puede caer bien o mal. Tiene que ver con la palabra que me mandaron ayer (la mamá le mandó la palabra 'despertate'). Primero, voy a empezar diciéndoles que el día que entre por esa puerta, sabía que entraba jugando solo y si me tenía que ir, me iba jugando solo. Y eso es lo que he hecho todo este tiempo”, comenzó diciendo el joven.

“Yo acá puedo solo. No me tiembla el pulso y tengo los huevos bien puestos para pelear con el que tenga que pelear, y si la tengo que picar o armar quilombo, lo voy a armar. Con cada uno voy a tener una charla y le voy a decir todo lo que pienso, sea bueno o malo”, agregó.

Y siguió: “Yo me llevo bien con todos y no tengo ningún problema. Mostré lo que soy acá adentro y poco de lo que soy afuera. Gracias mamá por haberme abierto los ojos y saber quiénes son los que están conmigo por interés o conveniencia. Sé todo de todos”.

Luego, nombró a sus seres más queridos en el reality de Telefe y se dirigió a Juliana sin filtro: “Solo confío en tres personas, que pondría las manos en el fuego por cómo me acompañan día a día acá y son Joel, Nico y Emma. A vos Furia, adoro la relación que tenemos en la casa, sé que tenemos muchos momentos compartidos en el último mes, que claramente no pasaron a principio de mes. Y, aun así, ni olvido, pero perdono. Recuerdo buen cuando me dijiste 'Manzana falso'”.

“Hoy en día está todo bien. Pero cuando sea el momento que me toque estar en placa y tenga que pelar contra cada uno de ustedes, sobre todo contra vos, Furia, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance, con el poder que tengo afuera, para que te tenga que sacar a la chot… de este Gran Hermano. Sé que sos una gran jugadora y jamás te subestimé”, cerró, Federico, tajante.