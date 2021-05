Maratea lo hizo otra vez: Recaudó 99 mil dólares para que la Selección de Atletismo viaje a Ecuador

Una vez más, el influencer Santiago Maratea hizo lo que las autoridades tienen que hacer, recaudó el dinero para que la Selección Argentina de Atletismo viaje a Ecuador y participe en el Sudamericano que es clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Tokio. Para los atletas todo parecía perdido ante la falta de respuesta de las autoridades pertinentes donde en este caso es el ENARD.

El influencer lanzó una colecta a través de su cuenta de Instagram y en menos de 24 horas llegó al objetivo: 99 mil dólares para abonar el vuelo chárter que trasladará a los atletas a Guayaquil. “Pensé que teníamos que juntar 15 millones de pesos, pero me dijeron que si pagábamos el aéreo en pesos argentinos la cuenta era en dólar oficial. O sea 10 millones de pesos”, dijo entre risas este sábado.

Maratea sin pensarlo dos veces se hizo cargo y comenzó la campaña de colecta: "La semana que viene es el Sudamericano, donde muchos podrían conseguir el pase a los JJ.OO. Pero el ENARD bajó a un montón de chicos por falta de plata. Tenían un vuelo chárter, pero no lo pueden pagar. Voy a ver si la gente del ENARD me contestan, a ver si me responden", dijo.

El propio Maratea se hizo cargo de la transacción donde la empresa de viajes le envió el presupuesto a él en lo que dijo: "Me preguntaron si yo firmaba el contrato pero ¿cómo facturo 100 mil dólares?, estoy al día con la AFIP, pero no puedo facturar esa cantidad de plata". Siguió: "Al ENARD... los nombro porque son protagonistas de la historia. Mi intención es dar una mano, el resto me da igual. Que los chicos vayan al Sudamericano”, dijo.

Así, el grupo de 62 atletas podrán viajar al Campeonato Sudamericano de Guayaquil. El ENARD por la reducción de presupuesto solo podía costar el viaje para 17 atletas.

El joven influencer estuvo en boca de todos hace algunas semanas cuando en tiempo récord recaudó 2 millones de dólares para que Emmita, la beba que padece de Atrofia Muscular Espinal (AME), pudiera comprar uno de los medicamentos más caros del mundo y así luchar contra la enfermedad.