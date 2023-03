Martín vuelve a pedir ayuda: "Es feo irse a estudiar sin haber comido"

Hace más de un año Martín Montivero busca trabajo. La historia del joven que se hizo conocido por un anterior pedido de ayuda para poder lograr una riesgosa cirugía, vuelve a tener notoriedad. Hace poco perdió a su mamá, quien era el sostén económico de la familia. Esta pérdida lo ha puesto en una difícil situación y es por eso que nuevamente está solicitando colaboración.

En diálogo con La Unión relató “no tengo ayuda y al estar sin trabajo, cada vez más se me complica para poder comprar mi medicación y hasta para comer. He llegado al punto, como me han cortado todos los servicios, menos la luz, para poder comunicarme me conecto a la red de wifi en los paseos públicos”.

Montivero, que no cuenta con ningún tipo de ayuda, sigue estudiando. Está en el cuarto año del Profesorado de Geografía del IES de la Clara J. Armstrong y necesita imperiosamente conseguir un trabajo. “Yo no quiero dinero. Lo único que solicito es que las autoridades municipales y de la Provincia se pongan una mano en el corazón y me ayuden, porque es feo irse a estudiar sin haber comido o sin un desayuno. Actualmente un vecino es el que me ayuda con un plato de comida y por eso le estoy muy agradecido. Y es por eso justamente que pido un trabajo. No un subsidio sino un trabajo”.

“Me encuentro en una situación desesperante. Para mí no es fácil tener que estar acá y reconocer lo que me pasa”, acotó el joven. “Estoy al borde de la desesperación”, confesó Martín, quien además de no tener para comer, también ha dejado el tratamiento médico, por los costos y la imposibilidad de enfrentar esta compra.

En el día a día, Martín es asistido por un vecino, sus propios compañeros de trabajo le colaboran con mercadería pero él implora por trabajo, para poder seguir teniendo una vida digna y con control de sus necesidades.