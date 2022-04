Más de 17.000 víctimas de trata fueron rescatadas en Argentina desde 2008

El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, afirmó este martes que en la Argentina se rescataron 17.000 víctimas de trata de personas desde 2008, cuando se sancionó la ley que castiga ese delito. Así lo hizo saber al auditorio en la mañana de este martes al encabezar el acto de apertura de la jornada "Nuevos desafíos en la investigación criminal: la trata de personas y delitos contra la integridad sexual".



"Esta es una temática que a mí me conmovió desde el primer momento que comencé en el Ministerio del Interior, el 25 de mayo del 2003", expresó el ministro de Seguridad en la reunión que se desarrolla este martes y miércoles en el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina (IUPFA).



El funcionario recordó cuando, en agosto del 2004, el expresidente Néstor Kirchner decidió pasar las fuerzas federales al Ministerio de Interior y abordar el tema con especialistas.

"En abril del 2008 se aprobó la Ley 26.364 -de Prevención y Sanción de la Trata de personas y asistencia a sus víctimas- y tenemos a 17 mil víctimas rescatadas", destacó Fernández.



En ese sentido, también hizo una mención especial a Eva Giberti, quien "no está presente hoy pero, todo esto se lo debemos a ella, que se cargó todo al hombro y trajo a gente que sabía muchísimo para abordar este flagelo".

El encuentro tuvo como objetivo abordar el delito de trata de personas desde un enfoque conceptual recurriendo a los aspectos centrales y presentando los desafíos actuales que se dan en el marco de la investigación criminal, detalló el ministerio en un comunicado.



Además, afirmó que se llevarán a cabo capacitaciones sobre el uso del Sistema Integrado de Información sobre el delito de Trata de personas para quienes asistan a las Jornadas.

"Cuando hablamos de trata hablamos de tres patas: la víctima, que hoy es nuestro deber y nuestra preocupación realmente; el que recluta, que ya lo sanciona la ley; y quien lo consume, que se da cuenta que consume trata, no es verdad que no lo sabe", sostuvo el ministro.



A su vez, Fernández señaló que "nuestra estrategia no finaliza en lo sexual", sino que también "es nuestra responsabilidad prevenir contra toda forma de trata" de las fuerzas federales, en las fronteras y en todo el territorio nacional, que "han sido ejemplares".



En la apertura también participaron la secretaria de Seguridad y Política Criminal, Mercedes La Gioiosa; el jefe de la Policía Federal Argentina, comisario general Juan Carlos Hernández; el prefecto Nacional Naval, prefecto general Mario Farinón; el director Nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, José Glinski; el subdirector Nacional de Gendarmería Nacional, Comandante General Javier Lapalma; y la magíster Gabriela Fernández, representante de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), entidad que forma parte del Sistema de Naciones Unidas.