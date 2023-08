Más precarizados reclaman estabilidad: ahora becados de Deportes apuran una respuesta de Miranda

A lo hecho por los becados del Hogar de Ancianos, luego por las trabajadoras de Casa Cuna y los de Primera Infancia, se agrega ahora el reclamo por estabilidad laboral de los precarizados de la Secretaría de Deportes. Acusan que sostienen esta condición de inestabilidad desde diez años y hasta más.

En esta condición se encuentran más de 57 empleados y parte de ellos se concetraron este lunes frente a Casa de Gobierno a la espera de poder entrevistarse con el ministro de Gobierno, Juan Cruz Miranda. La manifestación, que interrumpió el tránsito en una mano de la Avda. Pte. Castillo, se mantuvo hasta las 14 hs.

"No tuvimos respuesta por parte de Casa de Gobierno, en específico de parte del ministro Miranda y lo que nosotros pedimos son contratos para todos los becados de Deportes", sostuvo uno de las manifestantes. Este, a su vez, aseguró que en el organismos hay empleados en esta secretaría que están precarizados no solo desde hace diez años, sino que hay también “empleados de hasta 12 y 14 años”.

“Por eso estamos pidiendo el pase Planta Permanente de manera inmediata”, acotó uno de los trabajadores en diálogo con La Unión, tras remarcar que este pedido se viene formulando desde 2019. El viernes, comenzaron con la visibilización de este pedido que lleva cuatro años ante la falta de respuesta y el agotamiento de la paciencia de los empleados. En el final de la semana pasada hubo un encuentro frustrado con el titular de Gobierno, lo que derivó en que el reclamno no solo persista sino que además, se acreciente.

Marcos, uno de los trabajadores, comentó que la semana pasada chequearon el evance del expediiente iniciado con la solicitud del pase a contrato de Planta Permanente pero “lamentablemente no tenemos respuesta”. Y agregó, “por eso ya agotamos las vías pacíficas y por eso comenzamos con el corte frente a Casa de Gobierno, el que se va a mantener hasta lograr tener una respuesta concreta”. En cuanto al contacto con el ministro Miranda, señaló describió que la misma “fue fallida”, por cuanto el resultado no fue positivo.

“No queremos que nos sigan mintiendo. Y eso porque ya el ministro de Gobierno el otro día no pidió que engrosemos el expediente con más datos. Eso lo hicimos de inmediato. Lo subimos de manera digital y en papel se lo trajimos a él en persona pero seguimos sin tener una respuesta. Por eso vamos a seguir manifestando”, apuntó el becado en el final.

Precarizados municipales

En el ámbito de la comuna capitalina, también la precarización hace ruido. En la mañana de este lunes, excooperativistas del sur capitalino de manifestaron frente al Palacio Municipal. El reclamo, en este caso de quienes conformaban esta organización que prestaba servicio de barrido en Higiene Urbana, es porque reclaman el pase a un contrato que les genere estabilidad y beneficios sociales. Esto se les viene negando, sobre todo luego de haber pasado como precarizados en el Catamarca Ciudad Trabaja, porque ahora no les computan los años de servicios prestados durante el tiempo que fueron parte de la cooperativa.

“Hay gente de más de cincuenta años que está en el Catamarca Ciudad Trabaja pero que para pasar a estar entre los contratados, desde el municipio nos dicen que no contamos con los requisitos. En realidad, ya como cooperativista ya tenemos los años de servicio. Ellos nos ponen esa traba pero a otros compañeros, más jóvenes y con menos años de contraprestación, ya fueron contratados”, sostuvo Soledad, una de las trabajadoras que reclama a la comuna.

De momento y por imperio de las PASO, desde la comuna no están obteniendo respuesta, salvo el ofrecimiento de ayudas económicas. “Nosotros no queremos eso. Queremos una solución. No somos trabajadores de pocos años, todos somos adultos de 40 ó 50 años y ya los tiempos no nos dan para obtener la opción a una jubilación, porque para eso debemos tener 25 años de servicio. Y eso, ellos no lo quieren computar”, sentenció en el final.

En cuanto a la protesta, adelantó que la misma se va a sostener en los días subsiguientes, a la espera de obtener respuesta de parte del Ejecutivo municipal.