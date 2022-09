Masiva marcha de trabajadores de la salud: rechazaron los despidos y volvieron a pedir la renuncia de Ávila

Por primera vez en los más de dos meses de manifestaciones callejeras, los gremios díscolos y las entidades de la sanidad que nuclean a los trabajadores y personal del sector, marcharon desde el Paseo La Alameda hasta la Plaza 25 de Mayo. Previamente, la multitudinaria columna pasó por la Legislatura provincial, donde mantuvieron por unos minutos contacto con algunos legisladores que salieron a respaldar la protesta y luego se sumaron a la misma. Este en el caso de los opositores que este miércoles solicitaron se dejen sin efecto los despidos.

Luego, la marcha prosiguió hasta el paseo principal de la Capital y desde allí se dirigeron hasta el Ministerio de Salud. Allí la multitud volvió a solicitar a viva voz y con carteles la renuncia de la ministra de Salud, Dra. Manuela Ávila y los referentes de los gremios aprovecharon también para marcar la diferencia con ATSA, sindicato al que se apunta como ausencia no solo en el reclamo sino también a la hora de marcar postura por los cesanteados, que en su mayoría habrían sido afiliados compulsivamente a esta entidad.

Frente al ministerio de Salud

En la marcha dijeron presente todos los hospitales públicos del Valle Central y sus correspondientes servicios, por lo que con razón se indicó que esta manifestación fue la más numerosa desde que se inició con esta modalidad.

Mientras tanto en Belén, Tinogasta y Recreo durante la mañana, se reactivaron las protestas por los despidos. En ese contexto, profesionales belichos que se dieron cita en la marcha y al grito de “unidad”, solicitaron el apoyo de toda la salud para lograr la re incorporación de los despedidos. Una de las referentes marcó como “lamentable” el despido del profesional y consideró que este era el límite en este conflicto.

Acompañamiento

A la lucha del sector salud se sumaron este jueves tanto organizaciones sociales como legisladores de la oposición. Al lado de los médicos, enfermeros y administrativos caminaron los diputados Hugo Ávila, Natalia Herrera, Juana Fernández y Thiago Puente.

Legisladores de la oposición

Herrera, en diálogo con La Unión consideró que estar presente era porque “acompañamos a salud con hechos, no solo desde un cómodo recinto”. Luego del pedido de reincorporación de los cesanteados, la legisladora confirmó que la lista ya suma más de viente, entre trabajadores y profesionales y al respecto consideró que hace falta diálogo y seriedad de parte del gobierno provincial. En cuanto al pedido de renuncia de la ministra de Salud, que fue una de las consignas de la marcha, la diputada radical planteó “lo que hace falta es un diálogo real y no para la foto. Un diálogo que no proponga el aumento para un sector de la salud con el fin de dividirlos, porque no lo van a lograr. Hoy se demostró que están unidos. Aquí está Aprosca, Ate Salud y Autoconvocados juntos y hasta el apoyo de la sociedad ”.