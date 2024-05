Medidas para prevenir intoxicación por monóxido de carbono

Teniendo en cuenta que, con la llegada del frío, en muchos hogares se utiliza calefacción, el Ministerio de Salud de la Provincia recomienda prestar especial atención para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono (CO), que son causa de enfermedad y muerte para cientos de personas por año.

El monóxido de carbono es un gas muy tóxico para las personas y los animales, que ingresa al organismo a través de los pulmones y desde allí pasa a la sangre, ocupando el lugar del oxígeno. Esta falta de oxígeno afecta principalmente al cerebro y al corazón, lo que puede provocar intoxicaciones graves e incluso la muerte.

Cualquier artefacto que utilice material combustible (gas, petróleo, carbón, kerosén, nafta, madera, plásticos) puede producir monóxido de carbono cuando se quema en forma incompleta:

- Calefones, termotanques, calderas

- Estufas, braseros, salamandras

- Cocinas, anafes, calentadores, parrillas a leña o carbón, hornos a gas o leña

- Motores de combustión (vehículos, motosierras, generadores eléctricos, etc.)

Los profesionales hacen hincapié en que todas las intoxicaciones por monóxido de carbono pueden evitarse. Para ello, es fundamental no solo el control de la instalación y el buen funcionamiento de artefactos sino también:



- Mantener los ambientes bien ventilados

- Si se encienden brasas o llamas de cualquier tipo, no dormir con éstas encendidas; y siempre apagarlas fuera de la casa

- No usar el horno u hornallas de la cocina para calefaccionar el ambiente

- No mantener recipientes con agua sobre la estufa, cocina u otra fuente de calor

- El calefón no debe estar en el baño, ni en espacios cerrados o mal ventilados

- No encender motores a combustión (grupos electrógenos, motosierra, etc.) en ambientes cerrados, en sótanos o garajes.

Se debe sospechar una intoxicación con monóxido de carbono cuando una o varias personas, que estuvieron al mismo tiempo en un ambiente cerrado, presentan:



- Dolor de cabeza

- Mareos

- Somnolencia

- Debilidad

- Cansancio

- Náuseas/vómitos

- Pérdida del conocimiento y/o convulsiones

- Palpitaciones

- Dolor de pecho

- Paro cardiorrespiratorio

Si se presentan signos de intoxicación con monóxido de carbono se debe abrir puertas y ventanas para ventilar, llamar a emergencias o acudir rápidamente al hospital o centro de salud más cercano a su domicilio.