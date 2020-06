Medios nacionales destacaron a Fray Mamerto Esquiú ", el orador de la Constitución que será beato

Tras la firma del decreto para la beatificación del ilustre fraile catamarqueño, gran número de medios nacionales y provinciales se hicieron eco de la noticia. Mientras se espera la bula papal con el detalle de la fecha y lugar de la ceremonia de beatificación, el nacido en Piedra Blanca vuelve a llamar la atención nacional, tal como lo hizo con su célebre sermón en defensa del primer texto constitucional.

La proclamación de su beatitud sería en su provincia natal, así refiere la tradición y fue señalado también por el sitio Valores Religiosos, que este fin de semana se hizo eco de la decisión papal. En un texto rubricado por el periodista Sergio Rubín, la referencia a Esquiú gira en torno a poner en valor su prédica constitucional y el detalle del milagro que lo lleva a la beatificación.

"Llamado el 'Orador de la Constitución', Esquiú es particularmente recordado por el célebre sermón que -con apenas 27 años- realizó en la iglesia matriz de San Fernando del Valle de Catamarca -de donde era oriundo-, durante este, efectuó una encendida defensa del flamante texto constitucional, que tuvo una vasta repercusión en todo el país", indicó Rubín.

Milagro

El sitio web dio detalles sobre que a Esquiú se le adjudican unos 300 hechos milagrosos, entre ellos, la curación de un hombre que padecía una trombosis de retina irreversible, que habría sanado con solo pronunciar su nombre. Pero es la sanación de la niña tucumana la que lo llevará a los altares.

Para confirmar el dato antes aportado, en La Gaceta de Tucumán no solo destacaron a Esquiú, haciendo hincapié en la procedencia de la niña asistida por el fraile, sino que los lectores aportaron sobre intercesiones del próximo beato. Uno comentó: "me salvaste de una muerte casi segura en tu pueblo, cuando conducía una motocicleta y los frenos no respondieron. Eso ocurrió hace 60 años. Hoy veo, que con justicia, que el Santo Padre te beatifica. Mereces estar en los pedestales de los más notables santos". La afirmación lleva la firma de Ricardo Antonio Nieto, quien además recordó haber rezado ante el corazón del franciscano.