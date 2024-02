Miércoles de Ceniza: Qué es y por qué no se come carne

Este 14 de febrero, la Iglesia Católica celebra un nuevo Miércoles de Ceniza como cada año. Esta festividad religiosa señala el inicio del tiempo de Cuaresma como preparación de 40 días antes de la Pascua y tiene distintos ritos como la misa que se celebrará en honor a esta fiesta.

El número cuarenta tiene una simbología muy importante para la fe cristiana. 40 fueron los años que el pueblo judío permaneció en el desierto guiado por Moisés y los días que Jesús permaneció en las tierras de Judea sin agua ni alimento padeciendo las tentaciones del Demonio. Los católicos celebran este tiempo como un período de ayuno, oración y sacrificios.

Miércoles de Ceniza: qué significa esta fiesta de la Iglesia Católica

Para empezar, es importante recordar que la Cuaresma simboliza el tiempo de preparación para la festividad más importante de los católicos: la Pascua. El Miércoles de Ceniza se celebra 40 días antes del Jueves Santo, donde inicia los ritos de la Última Cena y la Pasión de Cristo.

Se llama de Ceniza, porque ese día se queman las plantas y ramos de olivo que se utilizan en el Domingo de Ramos anterior. Con los restos de ese rito, se realiza una cruz en la frente de los creyentes como símbolo de que portan al Espíritu Santo (la materialización de Dios en el hombre).

Este día no tiene una fecha fija en el calendario, sino que se celebra siempre en el miércoles después del Carnaval y con 6 semanas de anticipación a la Pascua. Los tiempos posteriores de Cuaresma están marcados por la limosna, el ayuno y la oración.

¿Por qué no se come carne en la Cuaresma?

La tradición católica marca que los viernes durante los 40 días anteriores a la Semana Santa no se coma carne, aunque algunos reducen estas fechas al Viernes Santo y al Miércoles de Ceniza. Esta tradición obedece a que en la Última Cena no se ingirieron alimentos cocidos en homenaje a la cena previa a que el pueblo de Israel escape de Egipto.

La fe cristiana también marca que este tiempo es de ayuno y reflexión. Por eso, muchos creyentes practican una vida austera sin ingerir carnes ni darse grandes lujos. Es importante recordar que el ayuno debe practicarse con cuidado y que, tal cual indica la Iglesia, está vinculado a una práctica destinada a compartir con los demás y no a un hábito egoísta.

De esta forma, el ayuno y la oración deben estar ligados a un encuentro con los demás. Por consiguiente, surge una tercera práctica: la limosna. Si los actos se realizan "delante de los hombres para ser vistos", el Evangelio toma estas obras como vanidosas e "hipócritas".

¿Cuál es la importancia de la Pascua para la Iglesia Católica?

La fiesta de la Semana Santa y la preparación previa toman gran importancia, ya que se trata del evento más importante del calendario litúrgico. La entrega de Jesús en la cruz, la institución de la Comunión en la última semana y el misterio de la Resurrección son los actos más relevantes de la fe junto a la Navidad, que viene en segundo lugar.

Por eso, la Cuaresma es un tiempo de preparación importante para los católicos para la Pascua que llega en abril. Este período está destinado a la oración, la reflexión y el compartir con los demás. De esta forma, la Biblia critica los actos hechos por mera idolatría y no por fe o para compartir con los demás.

El Evangelio del Miércoles de Ceniza: Mateo 6, 1-6 y 16-18

Jesús dijo a sus discípulos:

Tengan cuidado de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos: de lo contrario, no recibirán ninguna recompensa del Padre que está en el cielo. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo vayas pregonando delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.

Cuando ustedes oren, no hagan como los hipócritas: a ellos les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos. Les aseguro que ellos ya tienen su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.

Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste, como hacen los hipócritas, que desfiguran su rostro para que se note que ayunan. Les aseguro que con eso, ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro, para que tu ayuno no sea conocido por los hombres, sino por tu Padre que está en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará.