Misa de acción de gracias de servidores y colaboradores de las fiestas marianas

El Rector del Santuario de la Virgen del Valle, invita a la Misa de acción de gracias de los Servidores y Colaboradores que trabajaron durante las fiestas marianas próximas pasadas.

La Eucaristía se celebrará este viernes 15 de diciembre a las 21.00 en el Santuario de la Virgen del Valle y Catedral Basílica.

Agradecimeinto

El Pbro. Gustavo Flores, en tanto agradeció a todas las personas que brindaron su servicio generoso durante las Solemnes Fiestas en honor de la Pura y Limpia Concepción del Valle, "A los voluntarios de los distintos grupos de Servidores y Colaboradores del Santuario Catedral, a las instituciones y movimientos eclesiales, jóvenes, familias y personas que se sumaron a las diferentes tareas, y a todos los que se dedicaron a la atención de los hermanos peregrinos", el sacerdote hizo extendido su gracias por lo hecho.

Al detallar y para no olvidarse de nadie, precisó que el agradecimiento es extensivo para los distintos organismos de los gobiernos Provincial y Municipal, de manera particular los ministerios de Salud, Seguridad y Educación; SAME; Policía de la Provincia, Motorizada, Infantería, Banda de Música y demás unidades especiales y divisiones, Escuela de Cadetes de la Policía de Catamarca; Dirección de Tránsito, Guardia Urbana, Higiene, Camping Municipal y Polideportivo Capital, y demás dependencias de la Municipalidad de la Capital. También a todos los alumbrantes que colaboraron con elementos que fueron destinados a los hermanos que llegaron a honrar a la Madre del Valle; y a quienes colaboraron con la campaña de donación de agua potable, en fin, a todos los que hicieron su aporte con tanta generosidad.

No dejó de lado a los medios de comunicación social locales, regionales y nacionales; a los grupos musicales, cantantes folcloristas y locutores que ofrecieron sus capacidades a la Madre del Valle, como también a las pastorales que prepararon los homenajes litúrgicos y culturales de la Vigilia.

Por último y no menos importantes, tuvo presente Flores a los peregrinos “por su testimonio de fe y amor a la Virgen Morena, siempre renovado".