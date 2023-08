Misterio en San Juan: una portera fallecida en la escuela, la historia tras la votante fantasma

Un extraño episodio tuvo lugar durante las elecciones PASO de este domingo en la provincia de San Juan. Más precisamente en la Escuela Primaria 14 de Febrero de la ciudad de Villa Krause, en el departamento de Rawson.

Allí, en la mesa 968, dicen que se presentó una mujer anciana que ingresó al cuarto oscuro pero jamás salió.

Según relató la presidenta de mesa y las otras autoridades presentes, la mujer entró al aula para votar, y al no salir, fueron a buscar a Gendarmería para chequear si estaba bien. Al ingresar el cuarto oscuro, se dieron con que estaba vacío. Cuando quiso ir a recuperar el documento en la mesa, no lo encontró.

Iris, la presidenta de mesa, contó que en esa escuela falleció una portera y hay quienes creen que podría haber sido ella la "votante fantasma".

"Creería que sí, que era una persona mayor, aunque no muy anciana. Por lo que la gente dice, era una persona de entre 50 y 60 años. Vino con su documento, la recibimos, le tomamos sus datos y los vamos acomodando. En la fila, una persona me sugiere que vaya a revisar el cuarto oscuro con un fiscal, golpeamos la puerta y no pasó nada, hasta que llega la autoridad policial", describió Iris.

Y agregó: "La señora no salió en ningún momento, yo tenía su DNI. No podemos saber quién es porque se había cambiado la hoja del padrón. Ella debe haber estado en una hoja, parece que la movieron y luego no pudimos identificar más a la señora. El aula estaba vacía". (Fuente Cadena 3)