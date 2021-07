Mural de Fray Mamerto Esquiú: culminó la obra monumental del artista Luciano Reynoso

Luego de ocho días de una intensa labor, en la jornada de hoy se completó la obra que viene a poner en valor al futuro Beato Fray Mamerto Esquiú. Con la vista no sólo puesta en la ceremonia de beatificación del 4 de Septiembre, sino en la próxima habilitación al turismo, esta mañana y con la firma del artista, la tarea monumental de este mural único en la provincia y el Noroeste quedó completada.

El artista nacido en Las Pirquitas, Luciano Reynoso, hace años está radicado en Aguilares, en la vecina provincia de Tucumán. Ahora y convocado por la comuna de Fray Mamerto Esquiú volvió para poner lo mejor de su capacidad en esta gran obra, que según los dichos del mismo Reynoso, "es única en todo el norte de Argentina".

El gigantesca pintura, de 9 por 10 metros, se ubica sobre la pared del retablo de la Iglesia parroquial de San José, en Piedra Blanca. Y para completar el trabajo contó con la colaboración de Carolina Marquez Ibañez y Dario Lissard, dos jóvenes del departamento que lo asistieron en todo momento y cuya labor fue destacada por Reynoso.

A lo largo de estos días y mientras la obra iba tomando forma, los vecinos manifestaron su agrado y alegría. Todo el proceso se estuvo reflejando en las redes sociales, gracias justamente a la continua visita que el mural y el artista fueron generando.

La obra

En cuanto a la imagen que se tomó como base para el mural, se debe referir que se usó la que está en la estampita oficial del ilustre fraile y que corresponde a un daguerrotipo que le fue tomado al Padre Esquiú durante su estadía en Tarija, Bolivia. En cuanto a la obra en sí, es de estilo realista, tal como refirió el artista a Radio Valle Viejo, y se utilizó pintura sintética, al aceite, para dar mayor duración al mural.

Respecto el valor de la misma, Luciano se mostró muy emocionado no sólo por la envergadura del trabajo sino por el valor para el momento histórico que significa que esta imagen quede para la posteridad y en recuerdo de un hecho que ya se sabe va a marcar a los catamarqueños. "Esto es lo que hace muy importante el hecho de que me hayan convocado para esto, que era impensado para mí. Empezar el año con una obra tan importante, me llena de orgullo. Esta obra viene a ser la consecuencia de todas las demás que hice. Es muy especial", comentó el muralista a la emisora radial.

El artista

Luciano Reynoso es pintor de larga trayectoria. Según sus propias palabras él "teóricamente dibujo desde siempre. Hace como 25 años atrás empecé a dedicarme de lleno a trabajar para las parroquias. Soy retratista y paisajista. Yo hago este tipo de trabajos a escala humana o sea a ojo, trato de buscar patrones y en base a eso voy componiendo la imagen", indicó.

En Iglesia del Carmen, en Aguilares, donde vive y reside junto a la familia que formó, hay frescos de su autoría que representan pasajes bíblicos.