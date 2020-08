Murió Solange, la joven que estaba internada con cáncer en Córdoba a la que no dejaron ver a su papá

Este viernes por la madrugada murió Solange Musse, la mujer de 36 años que estaba internada en Córdoba en grave estado debido al cáncer avanzado. Su historia recorrió el país debido a que su padre, Pablo, había viajado desde Neuquén para poder visitarla en Alta Gracia, y no le permitieron entrar a la provincia a verla, por los controles sanitarios de Covid-19.

El hombre había llegado a Huinca Renancó y se le negó el ingreso a la provincia a pesar de contar con los permisos necesarios. Además, él mismo confirmó que el resultado del test para determinar si tiene coronavirus dio negativo.

En las últimas horas, según indicó Musse a La Voz, se había descompensado, por lo que la derivaron desde Alta Gracia hasta el Sanatorio Allende, Nueva Córdoba, en donde murió en las primeras horas de este viernes.

La historia se conoció el martes, cuando el hombre recurrió a los medios para exponer la desesperante situación que atravesaba. El hombre había realizado los trámites necesarios para él y para poder viajar también con su cuñada, una persona con discapacidades y está domiciliada en esa provincia, en Alta Gracia.

Además de contar con los permisos, uno de los requisitos para ingresar a Córdoba es someterse a un hisopado que arroje resultado negativo por coronavirus dentro de las 48 horas anteriores al viaje. "Salud pública no hace ese test si uno no tiene síntomas y de forma particular no lo pude hacer por el costo", explicó Musse en ese momento.

Tras una ida y vuelta en la que le hicieron finalmente el hisopado, las autoridades le comunicaron que el resultado era "dudoso" y por ese motivo lo obligaron a regresar a Neuquén. "Salí con custodia de Córdoba a La Pampa, de ahí hasta Río Negro y después hasta el regreso a Neuquén, adonde llegué por la mañana", indicó. En el trayecto lo acompañaron ocho móviles policiales que fueron turnándose de acuerdo a los distritos.

Finalmente, según informó a los medios locales, el resultado del test que se realizó para determinar si tiene COVID-19, dio negativo.

Solange y su madre

Beatriz, la mamá de Solange y quien la acompañaba constantemente en Alta Gracia, contó esta semana a TN que lo sucedido había afectado el estado de ánimo de su hija y complicó el comienzo del tratamiento oncológico. "Solange está muy mal porque tenía que empezar una quimio lo más pronto posible, pero esto fue terrible para ella. Esperaba a su papá para tener la confianza suficiente para empezar y sentirse protegida", expresó el miércoles. (Fuente TN y El Doce)