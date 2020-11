Músicos catamarqueños, en una cruzada solidaria para asistir a personas aisladas

El grupo folclorista La Cuja realiza una cruzada solidaria para recolectar alimentos y elementos de limpieza, para quienes se ven imposibilitados de salir de su aislamiento debido a estar afectados de alguna manera por el Covid-19.

En comunicación con Fm República, Martín Oyola, quien es uno de los integrantes del grupo folclórico, manifestó que la iniciativa surge a raíz de tantas familias en situación difícil, donde no solo deben llevar adelante con fortaleza la enfermedad, sino que, además, están impedidos de poder abastecerse de manera personal y esto genera mucha incertidumbre, dado que no siempre hay un familiar o un vecino que pueda contribuir con semejante situación.

“Por esta situación de pandemia que nos afecta a todos por igual, junto a Claudio, Roberto y Eric decidimos salir y colaborar, sabemos que nadie está exento de padecerla, pero por lo menos es bueno saber que alguien puede darte una mano en la situación que más se necesita” comentó Oyola.

“Los catamarqueños somos muy solidarios y, hasta el momento, mucha gente nos llamó para colaborar. Estamos tomando las direcciones de las personas que quieran sumarse, pasamos por sus domicilios, retiramos, siempre respetando los protocolos de bioseguridad y, luego, armamos un bolsón que es entregado a las personas que no pueden salir de sus casas”.

“Estamos a mitad de una pandemia. Nosotros, como músicos, no podemos salir a tocar ni a ganarnos nuestro sustento diario, pero creemos que de esta manera podemos devolver un poco del cariño que nos brinda la gente”, expresó el cantante.



Contactos

Finalmente, el músico dijo que quienes deseen colaborar podrán comunicarse al 3834 511424 o bien enviando mensajes a sus redes sociales en Facebook: La Cuja Catamarca o en Instagram: lacujaoficial.ok Las donaciones se reciben en San Fernando del Valle de Catamarca.