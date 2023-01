No cuentan con obra social "No camina y tiene convulsiones ": Solicita ayuda para trasladar a su hermano a un centro de neurorehabilitación Alejandra Paz, en diálogo con LA UNIÓN, manifestó que necesitan con urgencia trasladar a Eduardo Paz, su hermano quien sufrió un accidente de moto, a Córdoba o Buenos Aires debido a que, al no recibir neurorehabilitación en la provincia, su salud ha desmejorado.