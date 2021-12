"No sabía cuándo iba a ser la sobredosis que lo matara": la mamá de Chano habló de las adicciones del músico

Este sábado Marina Charpentir, la mamá Chano, pasó por El corresponsal (TN). En diálogo con Nelson Castro, cuestionó que no haya una ley específica para esta problemática, y se refirió al último episodio del músico: "No sabía cuándo iba a ser la sobredosis que lo matara".

Fue madre a los 21 y a los 27 comenzó a trabajar en un programa para ayudar a personas adictas. Empapada en la temática, hizo la carrera de Trabajo Social para algún día poder desempeñarse en una comunidad terapeutica, pero jamás imaginó que le iba a tocar en su familia.

"Yo ya había hecho la carrera, una especialización y mi tesis en alcoholismo adolescente, y a los 20 años de mi hijo descubro que fumaba marihuana", recordó. Las herramientas con las que contaba le permitieron accionar rápidamente, pero eso no impidió que sintiera culpa y se preguntara por qué a ella.

"Después de mucho trabajo terapéutico entendí que la adicción es una enfermedad como cualquier otra y le puede pasar a cualquiera", sostuvo. Acto seguido remarcó: "Nosotros no la causamos, no la controlamos y no la curamos, pero podemos acompañar".

La pandemia fue el detonante en el caso de Chano

Marina recordó que la pandemia fue un antes y después y que, de alguna manera, lo vio venir. "Durante el primer tiempo estuvo bien y en tratamiento. A fin de año, cuando esto se prolongó, empecé a notar que no estaba bien. Lo veía cada vez más angustiado y con dolor. Sabía que estaba consumiendo pero me lo negaba", relató.

Fue entonces que en marzo empezó a pedir ayuda, pero no le fue fácil. "La adicción está estigmatizada. La gente cree que el adicto consume por diversión y la verdad es que hay quienes drogan al borde de morir porque no pueden soportar el dolor y la angustia", lamentó.

Junto al equipo médico del músico comenzó a ver la forma de generar una internación, pero no resultaba fácil. "Teníamos que probar que él era peligroso para sí y para terceros. ¿Cómo lo probaba? Yo qué sabía qué estaba comprando, consumiendo o cuándo iba a ser la sobredosis que lo matara", lanzó con total sinceridad para luego remarcar que para "un adicto que se mete veneno en el cuerpo, cualquier consumo puede ser el último".

Las críticas a la ley de salud mental

Marina cuestionó la ley de salud de mental aprobada en noviembre de 2010 porque remarcó que fue hecha sin consultar a ningún especialista en adicciones. La madre del artista, indicó que la ley se hizo con el fin de proteger al adicto de su propia enfermedad, pero que quedaron varias cosas en el tintero.

Como primer falencia destacó que la ley abarca todo el espectro de la salud mental y que la Organización Mundial de la Salud indica que la adicción es una enfermedad específica. En esta línea dijo que debería haber una ley puntual para las adicciones.

Luego criticó el hecho de que el adicto tenga que dar su consentimineto para ser internado. "¿En qué cabeza cabe que una persona que esté consumiendo y en un estado de mucha enfermedad y dolor va a hacerlo?", preguntó dando cuenta de que es algo absurdo.

El mensaje esperanzador de la mamá de Chano

Sobre el comienzo de la entrevista destacó que hoy está feliz porque si bien fue un año muy duro, su hijo hoy está bien. "'Solo por hoy', como decimos nosotros. La adicción es una enfermedad que está siempre presente y es crónica, pero atendiéndola. El tratamiento tiene una salida luminosa", aseguró.