Nueva polémica por las refacciones internas en el edificio de la ex-Casa de Gobierno

En medio de la importante intervención que realiza el Gobierno a través del Ministerio de Infraestructura y Obras Civiles en la estructura de la ex-Casa de Gobierno, una imagen registrada y viralizada generó una fuerte polémica. La foto fue difundida en las últimas horas y en ella se observa cómo una excavadora va retirando los escombros del edificio de calle Sarmiento esquina República y los acumula en una pila de escombros sobre la entrada principal. Resulta difícil ver esto y no asociarlo con el triste final de otro emblemático edificio catamarqueño: la Manzana de Turismo, aquel que durante años supo ser la casa de la Fiesta Nacional del Poncho. (ver recuadro)

Las muestras de disconformidad volvieron a ganar las redes sociales y se renovó el reclamo por el cuidado del patrimonio cultural de la provincia. En este sentido, se expresó el presidente del Colegio de Arquitectos, Nicolás Lindow, quien en declaraciones radiales indicó que ellos no fueron consultados sobre el proyecto de puesta en valor de la ahora ex-Casa de Gobierno. “Nosotros no conocemos el proyecto y cuando estos son de esta magnitud, siempre es bueno socializarlo, no solo con profesionales de la materia, sino con la sociedad en sí”, sentenció. En cuanto al impacto de la imagen, Lindow reconoció que “es muy violenta la foto en la que se ve una maquina saliendo del edificio histórico y creo que este tipo de maquinaria no es el mejor medio para pisar esos antiguos pisos, que no sé si tienen estos la capacidad para aguantar ese peso”.

Se debe tener en cuenta que el cuestionado proyecto prevé, en una primera etapa, la recuperación y puesta en valor del histórico edificio, y se prevé como fecha de culminación el mes de abril de 2021. El Ejecutivo apunta a consolidar a la ex-Casa de Gobierno como uno los principales espacios culturales de la ciudad y la provincia.

Historia

El reconocido edificio histórico, ubicado en calle Sarmiento esquina República, revierte esta calificación gracias al diseño arquitectónico de Luis Caravati, figura emblemática de la arquitectura y el paisajismo de corte italianista.

En noviembre del año 1857, el vicario Luis Gabriel Segura y Cubas le encargó a este la confección del plano del nuevo edificio de la Catedral Basílica, y durante los años 1858 y 1860 proyectó y levantó el edificio de Casa de Gobierno. Recién en mayo del año 1862, firmó el contrato para construir la Iglesia Matriz (actual Catedral), que concluyó en 1880.



El interior del edificio, en plena renovación.