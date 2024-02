Nuevo aumento de OSEP: la orden de consulta ahora cuesta $ 2.594

Apenas pasado un mes, la Obra Social de los Empleados Públicos vuelve a incrementar el valor de las órdenes de consulta y todo el nomenclador sufre subas sustanciales, esto sin previo aviso del organismo, generando un impacto en la economía de sus afiliados.

Lejano quedó el valor de $200, que a mediados del mes pasado, sufrió una suba que llevó a la orden común a $1880, marcando en ese momento un aumento del 900%. Ahora, OSEP vuelve a golpear los bolsillos y aumenta a $2.594, valor que está vigente desde este jueves.

Esto se traduce en una suba del 44.11%, en relación al valor anterior. Pero, esto no se queda aquí. La suba modifica todos los valores.

Por caso, lo referido a los montos que abonan los afiliados particulares a la obra social de la provincial. Estos, ahora quedan de la siguiente manera:

Conocida esta novedad, el malestar de los afiliados ya se hace sentir. Estos, recuerdan que los salarios no van al ritmo de este nuevo incremento, dado que está muy por arriba al incremento acordado entre los gremios estatales y la Provincia. A esto se añade lo referido al "plus médico", valor que invariablemente es cobrado por los profesionales, aunque las autoridades del Colegio Médico de Catamarca refieran que como tal el plus no existe pero que lo se les solicita de "extra" a un paciente es el arancel mínimo y ético.