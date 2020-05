Nuevo protocolo activado por un niño de cinco meses en el Hospital de Niños

En la jornada de ayer, trascendió un caso más por el que se debió activar el protocolo de COVID- 19, en esta oportunidad, en el Hospital de Niños “Eva Perón”. Hay que indicar que según el COE, en la persona de su vocero, Hernán Martel, los casos sospechosos, que desde hace un par de meses ya no se informan, llegaron a ser diez por día, por lo tanto, esta nueva sospecha es una más, pero adquirió mayor transcendencia porque el paciente involucrado es un menor que había regresado con su madre hace diez días de la provincia de Córdoba y no habría guardado la cuarentena establecida para estos casos.

Según datos brindados por el director del nosocomio, Dr. Miguel Ángel Morandini a Radio Valle Viejo, el pequeño ingresó el miércoles, en condición de febril y con dificultad para respirar. Los problemas de base hicieron que su cuadro revierta más cuidados y, sumado todo esto, es que se decidió proceder a activar el protocolo. La madre, según lo comunicado por el facultativo, se negó reiteradamente a que se le hiciera el hisopado y por ello es que intervino la Justicia Federal. Fue de esta manera que se pudo tomar la prueba y se dio la orden de mantener con custodia al niño, mientras dure el periodo de internación y la cuarentena que se debe completar, dando que esta no se realizó en su totalidad al arribo a nuestra provincia.



Viral

Al cierre de esta edición, se confirmó que los resultados de este como de otros ocho casos sospechosos recién van a estar dentro de 72 hs o antes, según vaya trabajando el Laboratorio Central del Ministerio de Salud. De esta manera, quedó descartado el viral que círculo en la tarde de ayer, en las redes sociales, que daba por hecho que este caso había dado positivo.



Custodia y sospechosos

Hasta el momento, el pequeño, quien atraviesa una cardiopatía congénita, razón por la que se encontraba en la vecina provincia, continúa internado estable y su madre lo acompaña, siendo ambos custodiados por un oficial de Policía, según lo indicado por el Dr. Miguel Ángel Contreras.

Se debe mencionar, además, que con esta activación del protocolo se vio afectado también el remisero que trasladó al menor y su madre, como también la pasajera que, luego, hizo uso de la unidad móvil. Todos fueron hisopados y deberán esperar los resultados, mientras guardan cuarentena en sus hogares.

Los casos sospechosos en la provincia tendrán resolución en el transcurso de las próximas horas. De esta manera, la provincia sigue manteniendo el cero de casos positivos.