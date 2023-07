Ocultó las notas del colegio, pero su padre lo descubrió y su reacción se hizo viral: "Se te re pudrió todo

En la red social de Twitter podemos encontrar mucho contenido viral de cosas insólitas que les ocurren a los internautas. En este caso, un joven publicó la conversación que tuvo con su padre luego de ver todas las materias desaprobadas que habían en el boletín.

“Recién el año que viene voy a salir”, decía la descripción del tweet publicado por el chico bajo el usuario @tthiaguitom, dónde se puede ver una serie de tres capturas de un chat de WhattsApp que tiene él con su papá.

Cómo se pude ver en la imagen, el hombre le manda dos fotos del boletín junto a dos mensajes que dicen “Nada de excusas” y “mentiste”. Luego, más abajo, se pueden leer otros escritos del padre como por ejemplo: “Ya le pase todo a tu mamá”. "¿Qué te dijo la preceptora?". Twitter: @tthiaguitom

La conversación no había terminado ahí ya que en la segunda captura, el joven le pregunta que le había dicho la preceptora a él pero su padre seguía retándolo por su bajo rendimiento escolar. “Te haces que sabes todo y no sabes nada”, decía uno de los mensajes.

Para finalizar, en la última foto Thiago le responde si lo habían desaprobado por las faltas. Sin hacerle caso a su hijo, el hombre seguía furioso. “Y si cómo no te van a desaprobar si faltas y llegas cuando querés. Ya tengo el número de tu preceptora. Después hablamos. Chau, no te excuses”, escribió el papá a lo que el chico respondió con un “Bueno pa”. "No te excuses". Twitter: @tthiaguitom

La publicación se hizo viral superando los 30 mil 'me gusta'. Además, la gente opinó en los comentarios. “Mira Thiago tenes dos opciones: O haces la remontada mas épica que esta plataforma ha visto o caer en la humillación por siempre”, escribió un usuario. “Nooo se te re pudrió todo”, respondió otro internauta.