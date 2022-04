Odontólogos contra Osep: mantienen el corte del servicio pero la obra social lo garantiza

Luego que un grupo de odontólogos decidiera en la jornada del miércoles cortar el servicio a los afiliados de OSEP ante la falta de respuestas por parte de la obra social sobre reclamos referidos a la modalidad de pago por la prestación, el organismo salió a aclarar sobre esta situación este jueves. En este sentido se informó que la atención odontológica de los afiliados “está garantizada por el Círculo Odontológico de Catamarca a través del convenio firmado entre ambas instituciones y que se encuentra en vigencia en la actualidad”, desestinando de esta manera el disenso surgido en la institución médica.

Seguidamente la obra social invita a concurrir a los prestadores que figuran dentro del padrón del Círculo y que mantienen la atención habitual. Entre tanto se informó que este miércoles las prestaciones odontológicas se mantuvieron en los números habituales de autorizaciones diarias.

Sin atención

A pesar de esto, los profesionales que pertenecen al Circulo Odontológico y que tomaron la medida de cortar la prestación por fuera de la entidad apuntaron al organismo con quien refieren que no tienen comunicación. Es por eso que confirmaron que la medida se mantiene firme, esto por cuanto no hay consenso con la Comisión Directiva y más aún, falta respuesta por parte de Osep.

La acusación es fuerte, porque los odontólogos sostienen que “la Comisión Directiva piensa más en la política que en los odontólogos. No pueden firmar cuando la mayoría no está de acuerdo. No es viable el sistema de OSEP. Cobramos recién enero es decir vamos atrasados. Estos atrasos arancelarios y tantos otros temas que debería ver la comisión pero no hace nada por nosotros, no nos representan, es así aunque lo nieguen. A nosotros no nos interesa confrontar ni la política, pero debemos luchar por nuestro trabajo. Tenemos compromisos que pagar, los insumos son elevados cada mes, cobramos con atraso, y no podemos hacer como si nada pasara”, deslizaron.

En el centro de la molestia está el sistema que tiene la obra social para autorizar las prestaciones. Lo que no solo es cuestionado por los odontólogos sino también por otros profesionales de la salud. Sostienen estos que debieron generar un gran gasto extra para poder cumplir con el proceso que implica las autorizaciones y a pesar de eso, el sistema sigue sin funcionar. Adujeron que “OSEP impone como trabajar y no aceptamos”.