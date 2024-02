Ofrecen un taller para crear tu propia máscara de arcilla para celebrar el carnaval

La posibilidad de sumarse a las festividades del Carnaval recreando a los personajes típicos de las comparsas u ornamentar los espacios con coloridas figuras, será un hecho para quienes participen del taller que se dicta en el Pueblo Perdido de la Quebrada. La iniciativa a cargo de Tuy Alfarería, tuvo su primer encuentro en la tarde de hoy y forma parte de las propuestas contempladas por la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital en la agenda turística de febrero.



Sofía Goulu, a cargo del taller comentó que la idea busca despertar el entusiasmo de los participantes para que puedan elaborar sus máscaras de manera creativa: "la intención es no copiar modelos, sino dar algunas opciones y formas de elaborar estas máscaras que simulan rostros de personajes inventados". De esta manera, con arcilla roja local de las montañas del valle catamarqueño, los ocasionales artesanos dibujan y moldean el rostro que la inspiración señala y luego, usando pinturas para cerámica, le dan color y decoran. El proceso dura una hora y media y posteriormente, las piezas son llevadas al taller de la artesana para el proceso de cocción en el horno especial y, en un par de días, ser devueltas a sus respectivos creadores.

"No hace falta traer materiales, ni tener conocimientos previos sino entregarse a la creatividad, dejar que el diablo salga y muestre su máscara. Después de todo, es un poco la idea, no?", concluyó Sofía Goulu.

El taller se dictará nuevamente el miércoles 7 y el lunes 12 de febrero, de 17 a 18.30 hs. siendo esta una actividad sin costo pero con inscripción previa al +54 9 3834 40-9101.