"Ojo con los ponzoñosos", ¿Cómo prevenir picaduras o mordeduras durante estas vacaciones?

Durante esta época con más calor se incrementan los accidentes por picaduras o mordeduras de animales ponzoñosos, por eso, desde el Ministerio de Salud te informamos cómo prevenir y actuar ante los distintos casos.

Algunas recomendaciones importantes para evitar la aparición de animales ponzoñosos son: combatir los insectos (principalmente cucarachas); mantener el hogar limpio, especialmente detrás de cuadros, muebles, artefactos de baño, etc; alejar las camas de las paredes y colocar cinta adhesiva plástica en las patas de la cama; revisar sábanas, cubrecamas y calzados. Desinfectar periódicamente los alrededores del domicilio, no acumular residuos, leña, ladrillos, escombros, etc, cerca de la vivienda, y para trabajar en jardines o escombros, usar guantes y ropa larga.

Para tener en cuenta, de acuerdo a tipo de picadura:

Alacranes o escorpiones:



La persona puede presentar dolor y ardor en la zona del cuerpo donde fue picado (se puede colocar hielo); sudoración; vómitos. Ante la aparición de estos síntomas, se debe concurrir de inmediato al centro de salud más cercano.

Los alacranes del género Tityus son de las especies más peligrosas. Poseen pinzas delgadas, con un pequeño apéndice debajo del aguijón, son de un marrón rojizo y en su lomo tienen tres rayas longitudinales más oscuras. La especie Tityus Confluens es similar con la diferencia de que el lomo es totalmente oscuro. Ambos pueden medir hasta 5 o 6 cm.

Estas dos especies de alacranes, son consideradas de importancia médica ya que con ellos se genera un antídoto para fabricar el suero en el Laboratorio Malbrán de Buenos Aires, el único del país que produce dicho suero para contrarrestar la intoxicación por la picadura de los mismos. Las personas que encuentren alacranes en sus domicilios, y deseen acercarlos a la Dirección de Control Integrado de Vectores y Zoonosis (Chacabuco N°169, lunes a viernes de 8 a 12 horas), deben capturarlos y conservarlos con vida de forma segura.

Arañas:



Casi todas las arañas son venenosas, pero en la mayoría de las especies los colmillos son demasiado cortos o frágiles para atravesar la piel humana. Las dos especies más peligrosas en nuestro territorio son la Latrodectus, más conocida como “Viuda Negra”, que mide entre 2 y 3 cm, es de color negro brillante con manchas rojas y atacan cuando se sienten amenazadas. La especie Loxosceles Laeta, socialmente conocida como marrón o violinista, es de color pardo amarillento o rojizo y mide de 8 a 30mm, tiene una mancha característica en el tórax similar a la forma de un violín. Es nocturna y solitaria, no es agresiva y se encuentran en depósitos o sitios de poco movimiento.

En el caso de la Latrodectus, los síntomas se presentan a los 10 o 15 minutos desde la picadura, con un dolor en la zona, un estado de ansiedad con dolores abdominales y musculares. En el caso de la Loxosceles Laeta, el dolor también se presenta en la zona de la picadura, se notará un enrojecimiento de la piel y una sensación de ardor que puede presentar ampollas. Ante la aparición de síntomas, se recomienda asistir al centro de salud más cercano.

Víboras o serpientes:



En caso de mordedura, inmovilizar al paciente, lavar la herida y liberar de toda presión ejercida por accesorios como relojes, cinturones o pulseras. Llevarlo al centro asistencial más cercano para la aplicación del suero específico (antídoto). No se deben hacer torniquetes ni ataduras, succionar el sitio de la mordedura, cortar ni incidir con elementos punzantes, cauterizar o quemar la herida, poner líquidos como kerosene, grasa, cremas u otro elemento casero en el sitio de la mordedura.

Las más frecuentes en nuestro territorio son la Bothrops Alternatus, más conocida como “Yarará grande”, la Bothrops Diporus, reconocida como “Yarará chica”, Crotalus Durissus, conocida como “Cascabel” y Micrurus sp, conocida como “Coral”.