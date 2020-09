Ordenanzas autoconvocadas piden una reunión con el ministro de Educación

Un grupo de ordenanzas autoconvocadas, en diálogo con LA UNIÓN, cofirmaron que desde las segunda mitad de marzo, fecha en la que comenzó a regir la cuarentena por la pandemia del Covid-19, vienen reclamando una reunión por el incremento salarial y otros compromisos que vienen arrastrando desde el año pasado.

“Somos un grupo importante de trabajadores de servicio general que no estamos afiliados a ningún gremio y, por eso, nos vemos en la necesidad de salir por nuestros propios medios a reclamar”, dijo Roxana, en este medio.

La vocera del grupo pidió reservar su nombre por miedo a respresalias por parte de las autoridades de Educación. En ese contexto, Roxana comentó que a final del año pasado, encabezó un reclamo por la falta de elementos de trabajo y el pago de ítems por indumentaria. Ese pedido fue malinterpretado por las autoridades provinciales y fue traslada a otro establecimiento. “Cuando reclamé algo que era justo, la respuesta fue que me mandaron a otra escuela y eso me perjudicó, no quiero que me pase ahora lo mismo”, expresó.

Con respecto a la reunión que piden con Gordillo, la mujer explicó que hace un poco más de un mes, presentaron una nota solicitando una audiencia, pero todavía no recibieron ninguna respuesta.

“Nuestro reclamo es pacífico. En realidad, nos gustaría que el ministro Gordillo nos reciba, no solo para tratar el tema salarial, sino que hay algunas cuestiones que no tienen que ver con el sueldo, que queremos plantearle al ministro. Sabemos que por ahora, no hay clases presenciales y tampoco fecha cierta de vuelta a la escuela, pero nosotros, los que cumplimos trabajos en servicios generales, venimos de una situación de precariedad laboral de años. Necesitamos plantear además el blanqueo de algunos ítems, elementos de limpieza y de protección por esta situación sanitaria que todos sabemos”, concluyó.