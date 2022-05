Otra vez sopa: Stratton Sierra sigue postergando los pagos

La novela de las financieras no tiene fin y mucho menos se avizora que sea feliz. En el caso de la ubicada en calle 9 de Julio, entre Zurita y Avda. Güemes, otra vez dejó en espera a quienes apostaron sus ahorros en esta empresa. Luego que el jueves se registraran incidentes frente a Stratton Sierra porque las promesas de pagos no se cumplían, en la jornada de hoy y para sorpresa de todos, se le indica mediante un cartel que no habrá atención porque se adhieren “al Día del Trabajador”.

Las consultas volverán a ser recibidas desde mañana martes de 8 a 13 hs.

La novedad además de parecer un chiste para los inversionistas, causó malestar, por cuanto había clientes que habían sido citados para este lunes. Así lo lo confirmaron a Diario La Unión indicando que el turno estaba previsto para hoy y que “era la quinta vez que le posponian”.

A esto se suma lo dicho por otro ahorrista que mucho más realista dijo “ya no tener ninguna certeza. Me vienen postergando desde marzo”.