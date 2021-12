Padece fibromialgia severa y Parkinson y Reconocimiento Médico la obligaría a trabajar

Luego de la polémica por los audios de la Subsecretaria de Reconocimientos Médicos, Dra Analia Leiva de Ominetti, donde instruía a los empleados del organismo a complicar los pedidos de licencia, la realidad de los docentes que deben acudir a este organismo no ha tenido mejora alguna. Para muestra de esto se ha viralizado en las últimas horas el caso de la Profesora Celia Bensadon, quien padece de fibromialgia severa y Parkinson y a pesar de este duro diagnóstico, el organismo le habría negado sistemáticamente una licencia por largo tratamiento.

La historia de esta docente llegó gracias a que sus mismos compañeros profesores se ocuparon de contar con detalles el caso y grabarla en el video que circula fuertemente en las redes sociales.

Bensadon es una profesora que trabaja en la Escuela de Minería, en la Escuela n°93, en el IES Clara J Armstrong, el IES de la Merced, entre otros establecimientos y a pesar de los reclamos y presentaciones, ella no ha logrado obtener la licencia correspondiente a causa de sus enfermedades, ya que el área de Reconocimiento Médico le demora el otorgamiento del mismo.

Tal como refiere el audio de uno de sus colegas, Celia en la jornada de hoy se hizo presente en la escuela y fue allí que sus compañeros decidieron grabar el video para de esta manera intentar sensibilizar a las autoridades de Reconocimiento Médico.

“Este video se tiene hacer viral y que llegue a las personas que tienen que tomar las decisiones y tomar finalmente las medidas que correspondan con esta profesora. Esto no puede seguir así. Hoy le está pasando a la Profesora Celia y mañana no puede pasar a cualquiera de nosotros”, sentencian sus colegas.

Otro de los comentarios refiere “tengo un dolor en el alma del trato que recibimos los docentes me cuesta creer que haya gente inhumana. Por favor viralicen el video para que llegue a las autoridades y a quien tenga que llegar por que no puede seguir asistiendo así por capricho de algunos. Apelo al corazón de cada uno de ustedes. Somos docentes y sobre todo tenemos que ser solidarios ante esta situación. Me pregunto ¿para que den autorización en Reconocimiento Médico qué tenemos que hacer?”.

La respuesta

Por la gran visibilización del caso, la subsecretaria de Reconocimiento Médico, Analia de Ominetti salió al cruce de esta denuncia, indicando que en el organismo no se cuenta con registro de pedido de licencia. Indicó que estaba al tanto de esta docente porque justamente le habían pasado el video e inmediatamente chequeó en la base de datos del organismo los datos de esta docente.

“Este video me lo mandaron desde la escuela y verdaderamente parece estar muy enferma. El problema es que cuando yo ingreso al sistema para ver qué pasa con esta señora no hay antecedentes de solicitud de nada.No ha pedido licencia y obviamente si ella no pide licencia y si no recibe evaluación, no podemos saber qué tiene”, refirió Ominetti.

Seguidamente y por dichos de una profesora, la funcionaria deslizó que Bensadon se manejaría en automóvil a pesar de sus enfermedades e ironizó, en el diálogo que mantuvo con un medio radial que “obviamente no puede trabajar pero menos estar condiciendo un vehículo. Sobre todo porque según ella lo relata en el video, tiene muchos cargos en muchas escuelas y de acuerdo a lo que me relatan, ella va en el auto a todas las escuelas”.