Padres de alumno con autismo sostienen el reclamo contra docentes que se niegan a educar a su hijo

Hace un año y medio que los padres de un alumno con autismo luchan para que su hijo pueda recibir una igualitaria educación, con acceso a todos los contenidos y el adecuado trato de los docentes y directivos. Lo solicitado, forma parte de lo que pedagógicamente se dan en llamar inclusión pero que, en la realidad, llega a no cumplirse.

El conflicto se inició con un profesor de inglés de la EPET n° 7 “Ing. José Alsina Alcobert”, quien se niega hasta la fecha no solo a adaptar los contenidos de su materia, sino que, a dictarle clases al estudiante, según lo indicado por Débora Torres y Luis Reyes, padre del estudiante. A esto se sumaron tres docentes más, situación que es del conocimiento de los directivos de esta institución. En el largo conflicto, se han realizado reuniones, firmado actas acuerdo para restablecer el dictado de las materias, pero nada de eso se cumple hasta el momento. Todo este proceso, este martes fue reflejado en un mural que los propios tutores colgaron frente a la escuela ubicada en Avda. Belgrano. “Aquí está reflejado todo. La escuela y el Ministerio de Educación están al tanto de todo”., refirió Débora.

Uno de los signos que marcaría la falta de trato con este alumno es referido por la madre de este adolescente, quien comentó a La Unión, que, siendo agosto, el Proyecto Pedagógico Individual de este menor aún no fue firmado. Este documento que acredita los aprendizajes corresponde que sea elevado en los primeros meses del ciclo lectivo. En el caso de este alumno, iniciado el segundo semestre, carece de esto.

Tanto esto, como otras irregularidades, ya han sido denunciadas oportunamente tanto ante la Dirección de Educación Técnica, a cargo del Prof. Sandoval, en la Dirección de Educación Especial, donde la responsable es Marta Tapia y en el mismo Ministerio de Educación, donde según apunta la madre del joven estudiante, dialogó y presentó el caso directamente con Andrea Centurión. “Ella misma me dijo en la cara, que el asunto de mi hijo estaba resuelto. Nada está resuelto y estamos en agosto y todavía estamos reclamando para que él se pueda educar de igual forma que lo hacen sus otros compañeros”, sentenció Torres.

Contra toda lógica y valor pedagógico, en el caso de la materia de inglés, el alumno no recibió nota en primer semestre, pero lo más grave es con las otras tres materias. “Este año estos docentes cerraron el periodo poniéndole un 6 pero a mí me gustaría saber dónde sacan esa nota, siendo que no le han dado clases. ¿Cómo puede ser esto, si mi hijo no ha tenido la oportunidad de aprender?” preguntó poniendo más polémica en este caso.

Mientras la segunda etapa del ciclo lectivo transcurre, y en el caso del profesor de inglés, se tiene conocimiento que se realizó un sumario desde Educación por la falta de dictado de clases, la realidad educativa tanto en esta materia como en las otras tres sigue siendo lo misma.