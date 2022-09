Padres de alumnos de la Escuela Privada Froebel reclaman la intervención de la Dirección de Enseñanza Privada

Mediante comunicado el jueves de la semana pasada el Ministerio de Educación hacía público, de manera escueta, que la institución escolar de Avda. Gdor. Galíndez denominada Escuela Privada Froebel" no se encontraba adscripto a la enseñanza oficial, por lo que lo impartido en especial al Nivel Primario, no es enseñanza oficial. La cartera educativa señaló que el trámite que inició la institución educativa para tal fin, había quedado sin efecto por no cumplir con los requisitos solicitados.

La novedad generó sorpresa y enojo en los padres y tutores, quienes el sábado mismo fueron recibidos por el titular de la Dirección de Educación de Gestión Municipal, Privada, Social y Cooperativa de la cartera educativa, Pablo Figueroa y la supervisora general, Claudia Madina. El encuentro dejó poco en claro, para los afectados y gestó más dudas y malestar en relación al futuro educativo de los menores.

Mientras tanto, las autoridades de la institución también se reunieron con los tutores pero fueron poco claros y optaron por guardar un silencio ante la consulta puntual de por qué no informaron de la grave situación en tiempo y forma, lo que los inculpa aún más. Así lo han hecho saber los papás, que se manifestaron muy preocupados.

Una de las voces que se levantó sobre este tema, es el de una mamá de una de las alumnas afectadas, quien consideró "fuimos burlados en nuestra confianza, porque desde Octubre del 2021 la institución fue notificada por el Ministerio de Educación por no cumplir con la reglamentación vigente y requisitos de habilitación. Sin embargo, nunca fuimos informados". Gabriela Nieva Larcher, madre de una de las niñas que desde los dos años se escolariza en Froebel, dijo a La Unión "es importante que en este punto de toda la situación, que la Dirección de Enseñanza Privada diga de forma pública cómo nos van a amparar, porque en el institución nadie ha dado la cara, solamente las maestras. Una persona que habló con nosotros en representación de la escuela, dejó mucho que desear" .

Según lo indicado, en el encuentro de los padres con quien ofició de autoridad educativa, no se mostró documentación al que "retacearon información", marcaron los padres. Es por esto que a ellos les urge la voz y presencia de Enseñanza Privada para responder cómo se llegó a esta instancia con los alumnos y tutores ajenos a lo que estaba sucediendo desde hace meses.

Listado y maestros