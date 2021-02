Padres se quejaron por el mal estado de la cancha que le asignó el Municipio de Fiambalá

El instructor de patín Dylan Alba y padres de los alumnos se quejaron por el mal estado de la cancha que se les asignó para la práctica, desde el área de deportes argumentaron que se trató de un error de comunicación.

Las patinadoras regresaron a las prácticas ya que a fin de mes se estarán presentando en la primera fecha del torneo provincial “estuvimos haciendo la limpieza de las canchas auxiliares para que los chicos puedan hacer uso de ella ya que no contamos con un lugar para poder brindar las clases de patinaje. La pretemporada comienza en el mes de enero pero al no tener cancha no pudimos comenzar con la misma, en mi caso aparte de ser técnico soy patinador y me tuve que ir a ciudad de Córdoba a entrenar” dijo el instructor Dylan Alba.

Acotó, que sus alumnas participaran de campeonatos nacionales y que se encuentran en desventaja, sin embargo darán lo mejor de sí “esperamos tener una pronta respuesta del municipio para volver a las clases como debe ser”

María Haddad, delegada de la escuela dijo que el mal estado del piso de la cancha atenta contra el buen funcionamiento del patín y lo destruye, además señalo que su costo es bastante alto “lamentablemente tuvimos que tomar la iniciativa de venir a limpiar los padres, habíamos hablado con la encargada de deportes, se comprometió en buscar un espacio” recordó.

Anita Ignes, Directora de Deportes mencionó que se había dispuesto previo al inicio de los entrenamientos que se ocupe la primera cancha externa que posee el polideportivo Juan Chelemín, también se había convenido con el técnico Dylan Alba que los entrenamientos regresarían luego de la reunión que mantuvo el vienes pasado con los directivos de la Escuela Normal, reconoció que hubo un pedido de Alba para utilizar la cancha pero que nunca se especificó que era para los alumnos que tiene a su cargo “el personal de mantenimiento había estado abocado a la limpieza de la cancha número uno, en este sentido creo que fue una confusión, un mal entendido por el solo hechos que la cancha número uno estaba en perfectas condiciones “ aduciendo que la cancha que utilizaron recién esta semana se encontrara en condiciones”.