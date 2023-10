Padres sostienen el pedido por ordenanzas para la Escuela n° 201

Nuevamente el pedido y la manifestación por una escuela que carece de personal de servicios generales, con el agravante que, en esta oportunidad, los niños se vieron afectados no solo por no tener el establecimiento en condiciones de sanidad, sino porque también dejaron de tener el almuerzo que les correspondía. De esta manera presionaron los padres de los alumnos de la Escuela Primaria n° 201 de Sumalao, ante la falta de respuesta de las autoridades de la cartera educativa ante el pedido de ordenanzas.

La protesta de este martes sumó, además, el corte de la Ruta n° 33 frente a la institución educativa y se adelanta que se continuará con esta modalidad hasta obtener una respuesta concreta. El reclamo vuelve a poner en la discusión no solo la falta de este personal de servicios generales, sino también el de la precarización. Esto por cuanto, a un reclamo similar en la localidad recreína de La Guardia hace una semana atrás, la solución llegó, pero con dos becadas, sumando así más precarización al sistema que ya está saturado de esto.

Actualmente el establecimiento chacarero que ahora visibiliza esta situación solo cuenta con dos personas para hacerse cargo de la limpieza y la cocina de los dos turnos con los que cuenta la escuela. Por eso los padres marcan con lógica que es imposible que solo una ordenanza se haga cargo de todo. Es por eso que sostienen que la situación es insostenible. En declaraciones a medios radiales, una de la becada que cunple funciones de servicios generales, apoya el reclamo de los papás y las mamás, refiriendo "nos ocupamos del sector cocina y baño, pero no nos alcanzan las manos para ayudar a la escuela, por eso el corte pidiendo una solución”.

Una de las mamás se encargó de completar el preocupante cuadro de situación, indicando que “ahora con la medida de no preparar el almuerzo, los chicos se fueron al mediodía y si se quedan a comer en los domicilios, después ya no van a volver a la escuela que es de jornada completa. Es por estas cosas, que estamos pidiendo una solución. Deben tener en cuenta que talvez en la casa no está ese plato de comida, sobre todo porque a veces tampoco hay agua en Sumalao”.

Si bien el establecimiento cuenta con cuatro ordenanzas estas se encuentran de licencia y no se nombraron reemplazos, sino que son dos las becadas que suplen las labores de estas, debiendo hacerse cargo tanto de la limpieza como de la elaboración del desayuno y el almuerzo, con la consecuente limpieza de la cocina luego de cada una de las comidas. Según lo manifestado, el paso administrativo del pedido de personal ya fue formulado por los directivos del establecimiento, no obteniendo respuesta a la fecha.