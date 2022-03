Padres tomaron la Escuela Primaria n° 216 de San Antonio de La Paz

Cansados de no tener soluciones y considerando la falta de respuestas oficiales, en la jornada de hoy padres y tutores de los alumnos de la Escuela n° 216 “Provincia de San Luis” decidieron tomar las instalaciones. El detonante del conflicto es la falta de baños para una matrícula que casi llega a los trescientos alumnos. Según refieren medios locales de Recreo, los padres informaron la determinación a los docentes y directivos, indicando mediante comunicado que "desde este momento no dejamos entrar a maestros y directivos porqué no están respondiendo a nuestro pedido por nuestros niños".

En cuanto al conflicto marcaron “son 270 alumnos en el turno tarde los que usan un solo baño, que es el que está disponible. No andan los ventiladores, la cocina está en muy malas condiciones y la escuela se está cayendo a pedazos”.

“Decidimos tomar la escuela para que nos asignen lugares seguros para poder continuar con las clases, y si los lugares asignados no tienen baños pedimos que coloquen baños químicos. No dejaremos más a nuestros hijos en un lugar en mal estado, arriesgando su salud", expresaron en diálogo con La Voz de Recreo.

El problema edilicio no es nuevo. Ya en 2017 se había formulado un reclamo similar por el hundimiento de un sector del edificio escolar. En ese momento se llegó al punto de apuntar las paredes, con el consecuente peligro que esto provocaba en los estudiantes.