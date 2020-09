Palladino sobre el nexo entre el caso de Fray Mamerto Esquiú y el del bancario: "No está descartado, desde lo epidemiológico".

El Ministerio de Salud de la provincia se encuentra abocado a cerrar filas para determinar el origen del contagio del caso positivo del Banco Nación. Ya se conoce que de este caso se han desprendido 200 casos sospechosos por contacto directo. En un principio se informó que no habría relación entre el caso de Fray Mamerto Esquiú y este último. No obstante, crece el rumor que ambos contagiados habrían estado en contacto en un encuentro social, y fruto de esto son los muchos contactos que surgieron y que se están analizando.

Consultada al respecto la ministra de Salud, Claudia Palladino, en diálogo con Radio Valle Viejo, dijo que esto "no está descartado desde lo epidemiológico". Luego añadió que hay dos líneas que se están estudiando "porque hay ciertos contactos indirectos".

Esta aclaración develaría no sólo lo que se comenta sino también que despejaría la duda sobre la existencia o no de la transmisión comunitaria del virus en nuestra provincia. En este sentido la funcionaria indicó "estamos en plena investigación y no puedo decir más porque queremos que sea muy serio, cuando lo definamos. Sí estamos cada vez más cerca en la investigación epidemiológica de encontrar el nexo. Hay un nexo probable pero todavía estamos con los últimos estudios para poder afirmar esto". Palladino acotó que esta definición se podría dar en el transcurso del fin de semana.