Palo Labrado: riojano usurpó tierras fiscales y aseguró que no es el único y hay polémica

En coincidencia con los casos nacionales que ayer tuvieron un día culmine, en nuestra provincia se volvieron a dar casos de usurpación. Hace semanas atrás, se dieron un par de hechos en la localidad de Pirquitas, en el departamento Fray Mamerto Esquiú y, antes, hubo reclamo por tomas en la zona alta de la ciudad Capital. Ayer, los hechos se dieron en el departamento Paclín. Allí, los vecinos dieron el alerta porque un grupo de personas, entre riojanos y tucumanos, intentaron tomar un predio de 2 hectáreas ubicado en la proximidad a sus domicilios en la localidad de Palo Labrado. Ante esta situación y en reclamo, se llevó a cabo un corte parcial sobre la Ruta Nacional 38, a la altura del kilómetro 619.

Uno de los primeros en asistir a los vecinos damnificados fue el senador Omar Noriega. El legislador confirmó que en el lugar había personas que tenían la intención de “adueñarse de dos hectáreas que pertenecerían al Estado provincial”.

Por la veinteañal

Aunque Noriega, en el momento, refirió que la usurpación no estaba consumada, horas después, una persona identificada como Hernán Díaz confirmó a Radio Valle Viejo que él había tomado tierras fiscales. Actualmente desempleado, esta persona se instaló en un terreno junto a su esposa y sus dos hijos. Reconoció que ella tiene trabajo y que la elección del lugar es por la cercanía que tiene con la vivienda de su suegra. Aseguró que vino hace varios años de La Rioja y afirmó que no es el único que se encuentra “en esta situación” de usurpador. “Estamos haciendo una toma de terreno para hacer una casa”, argumentó cuando le consultaron sobre la decisión de cometer este delito de usurpación. Contó que desde el 2017, lleva adelante “el proyecto de hacer la casa” en Palo Labrado. “La idea es que me dejen pasar el tiempo para hacer una posesión veinteañal”.

Para el hombre, los vecinos de la zona reclaman “con la excusa” de que las tierras tomadas comprenden una superficie de dos hectáreas, pero aclaró que tienen una medida de 100 x 27 metros. Ante el reclamo de su actitud, se excusó indicando la difícil situación económica que atraviesa su familia, lo que le impide en estos momentos pagar un terreno. “Hoy estoy desempleado por la pandemia. Solo mi esposa trabaja y lo hace en relación de dependencia”.



Vecinos reclamando con el corte parcial de Ruta 38.