PAMI Catamarca continúa con la vacunación en el interior

PAMI Catamarca informó que están recorriendo el interior y los domicilios de la capital para dar cobertura a los afiliados y afiliadas que por diversas circunstancias no pueden movilizarse hasta las farmacias, quienes están siendo vacunados por el equipo de la Campaña de Vacunación del Instituto.

La coordinadora médica Dra. Silvia López, explicó que en una primer etapa se vacunó al personal de la salud, personas que viven en las residencias de larga estadía (geriátricos), centros de discapacidad, salud mental y diálisis y pacientes con internación domiciliaria. Luego, “debido al contexto actual de pandemia por el virus COVID19, el Instituto se desarrolló un cronograma de vacunación en farmacias, teniendo en cuenta el DNI de los afiliados y afiliadas”.

Finalmente se implementó la vacunación a domicilio, “de ésta manera, se brinda cobertura a personas que se encuentran postradas y personas que por distancia geográfica no pueden acceder a la vacunación, por ejemplo zonas rurales donde no hay farmacias”.

Para ser inmunizados a domicilio, las personas dentro del grupo mencionado, deben solicitar turno comunicándose al número 138 de PAMI Escucha.

Piden solicitar turnos WEB

El director ejecutivo de PAMI Catamarca Juan Rosales, agradeció a las autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia con quienes se vienen articulando acciones conjuntas y recordó que está disponible la posibilidad de solicitar turnos para diversos trámites a través de la web https://www.pami.org.ar/turnos y de la App de PAMI.

“Les pedimos a los jubilados y jubiladas que se cuiden quedándose en su casa y que les soliciten a su médico de cabecera que les hagan las recetas y se las envíen por cualquier medio digital. Si necesitan hacer un trámite pueden sacar un turno web o pedir a un familiar que lo haga, para evitar esperas. ”, solicitó el director.