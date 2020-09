Pandemia: por el Día del Estudiante y la llegada de la primavera, solo habrá festejos virtuales

Por la pandemia del coronavirus y tras las restricciones que rigen para evitar contagios, el Día del Estudiante y la llegada de la primavera se vivirá hoy, de forma distinta y virtual.

Este lunes, solo habrá festejos virtuales. Será por primera vez que los estudiantes no realizarán festejos al aire libre y tampoco están permitidas las reuniones sociales o fiestas privadas.

Desde los organismos provinciales como municipales, convocaron a los estudiantes, niños y jóvenes a sumarse a una amplia gama de propuestas para festejar de manera virtual su día.

Este 21 de septiembre, será una jornada atípica para los estudiantes, que estaban acostumbrados a los juntarse y compartir su día en espacios públicos. Esta vez, lamentablemente, no lo podrán realizar, ya que el COE provincial resolvió la vuelta a la Fase 1 del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, a partir de 20 horas del viernes último hasta mañana martes, inclusive, debido a la situación epidemiológica.



Capital

En el marco del regreso a Fase 1, la Municipalidad de la Capital, a través de la Dirección de Asuntos Juveniles, organizó una jornada virtual en el “Punto Joven”, con música, juegos y grandes premios, para que los estudiantes puedan festejar su día desde casa.

El evento virtual dará inicio a las 16 y se transmitirá por la cuenta de Youtube: catamarcacapital, y por la página de Facebook: Catamarca Capital.

Las autoridades remarcaron que, en estos festejos, en los que también se elegirá el mejor buzo de egresados, la idea es disfrutar desde casa, para evitar la circulación de los estudiantes.





El Rodeo

El Rodeo y La Puerta, los dos lugares tradicionalmente más elegidos por los estudiantes, desde hace días, desde el Municipio, se anunció que no se permitirá festejos en la villa veraniega y tampoco reuniones sociales en las viviendas particulares.

Atentos a las medidas que rigen por la cuarentena, El Rodeo reforzó los controles en los puntos de ingreso en los puestos camineros.



UNCa

Por su parte, los distintos centros de estudiantes universitarios de la UNCa organizaron diversas actividades virtuales, que incluyen sorteos durante toda la semana para los estudiantes de las distintas facultades de la Casa de Altos Estudios.



Salud

En tanto, la referente del COE Salud, Silvia Bustos, recomendó a los estudiantes respetar las medidas sanitarias impuestas y apeló a la solidaridad y responsabilidad social. “Nos queda solo apelar a la colaboración y solidaridad de la población, no solo para el sistema de salud, sino también para el prójimo; esto de mantener la distancia, el no compartir utensilios, que es algo importante y por ahí, no lo ve. El compartir un vaso, una bebida de una misma botella, el cigarrillo son pequeños gestos que nos pueden llevar a una cadena de contagios impensable”, manifestó Bustos.