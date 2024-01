Aún no hay fecha de reunión Paritaria docente: Crece la presión de los gremios por una definición salarial A un mes de la vuelta a las aulas,y a siete días de la presentación de los docentes en los establecimientos, hay pocas certezas sobre lo que va a suceder. Las entidades sindicales van por la no asistencia, de no mediar un llamado de la Provincia para cerrar el aumento que están solicitando desde el año pasado.