Paro de colectivos: alto acatamiento y la búsqueda de alternativas para movilizarse

La medida de fuerza que desorientó y sigue generando una catarata de consultas, arrancó a las 0, pese a la conciliación obligatoria declarada por el Ministerio de Trabajo. UTA, en el caso de la seccional de Catamarca, como en otras provincias, anunció que la notificación nunca llegó y, por tanto, no se dieron por anoticiados de la intermediación. Por lo tanto, el paro se mantiene y se extiende sin novedades y con alto acatamiento. Así lo confirmó el secretario general de la seccional Catamarca-La Rioja, Juan Vergara, quien indicó a Diario La Unión que “hasta el momento no nos han informado de cambios. La medida continua”.

El paro afecta al servicio urbano y de larga distancia en nuestra provincia y casi todo el país. La medida que se anunció la semana pasada es en reclamo a la equiparación de los salarios entre los trabajadores del interior y los del AMBA quienes recibieron una actualización.

Desde el sindicato avisaron que no suspenderán la medida hasta que no estén las actas firmadas y reciban la notificación desde Trabajo. Delegados del gremio debatieron este lunes por la noche si acataban o no la resolución.

El impacto del paro se notó claramente en el tránsito capitalino.

La gran afluencia de vehículos se hizo notoria en las horas más tempranas y más de un trabajador y estudiante que faltó con la excusa conocida por todos pero claramente justificable. El que no pudo o no lo dejaron supo que debía armarse se paciencia en el ingreso al micro centro.

Avanzada la jornada, las calles se muestran tranquilas y casi despejadas.

Un dato, en la Terminal de Omnibus el único movimiento es el que a las empresas de viajes de larga distancia.