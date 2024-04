Paro de CTERA: ATECA y SUTECA, se suman a la medida de fuerza de este jueves

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) ratificó este miércoles que llevará a cabo un paro docente por 24 horas, medida que se concretará mañana jueves. El gremio indicó que la realización de la medida de fuerza se da ante la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y la no convocatoria de la Paritaria Nacional Docente. De esta manera se concretará el segundo paro en lo que va del ciclo lectivo, al que se sumarán también las universidades.

En nuestra provincia, son dos las entidades adheridas a CTERA y que por ende, ya comunicaron que se van a sumar al paro. Así lo indicaron desde ATECA a La Unión, marcando que “sí se adhieren porque formamos parte de las entidades bases de la Confederación de Trabajadores de la Educación”.

SUTECA hizo lo propio ratificando que la medida de fuerza es sin atencia a los lugares de trabajo, reforzando que la acción gremial es en rechazo a la eliminación del FONID y para recuperar la paritaria nacional. Sobre lo primero, Juan Godoy planteó dudas sobre la continuidad del pago del Fondo de Incentivo Docente por parte de la provincia, lo que ya había sido planteado en la última paritaria provincial, y que fue dejado constado en el acta de esa reunión.

Razones

En conferencia de prensa, este miércoles la central que nuclea a las entidades docentes en el país, se confirmó lo anunciado el martes a última hora, marcando que “paran los docentes del país, fecha que tiene relevancia emocional porque es el día que asesinaron a nuestro compañero Carlos Fuentealba en Neuquén. En este contexto hemos determinado un paro en toda la Argentina que vamos a confluir con los docentes de Conadu”, explicó la secretaria general de Ctera, Sonia Alesso.

La Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) y Feduba también pararán en contra el gobierno del presidente Javier Milei.

"Los docentes no llegan a fin de mes. El problema que nosotros estamos teniendo es que nuestros compañeros no tienen aumentos de salarios. No se fijó un piso salarial. Por primera vez en la historia negociaron primero las provincias y después la nación. Aumentaron los alquileres, el transporte y la canasta alimentaria y los docentes siguen ganando lo mismo que a mitad de año del año pasado, es insostenible", resaltó Alesso.

Descontarán el día

Del otro lado, el Gobierno confirmó que les descontará el día a los docentes que se sumen al paro de CTERA de este jueves. El vocero presidencial, Manuel Adorni advirtió: “Siempre que alguien pare en lo que debería funcionar se le va a descontar el día o va tener la consecuencia que la ley permita”.

El funcionario nacional dijo en conferencia de prensa en Casa Rosada que tienen “diálogo permanente con todos los sectores” y advirtió sobre “la crisis educativa del país, desde hace mucho tiempo”. En esa línea, desafió a los maestros que el jueves harán huelga: “Me gustaría preguntarles qué aporte le da el paro a la educación”.